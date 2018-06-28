Здание кинотеатра «Таджикистан» начали реконструировать: его уже обнесли высоким забором, что вызвало резонанс у пользователей соцсетей, которые выдвинули версию о том, что кинотеатр будет снесен.

В столичной мэрии сообщили, что решение о начале работ было принято 20 июня, а к реконструкции приступили несколькими днями позже.

Если всё пойдет по плану, то в следующем году в обновленное здание переедет труппа Русского драматического театра Владимира Маяковского, которая в настоящее время работает в театре им. Лохути.

Здание кинотеатра «Таджикистан», расположенное в 62-м микрорайоне Душанбе, уже обнесли высоким забором и приступили к его реконструкции.

В мэрии не сообщили, какая сумма выделена на реконструкцию. Сроки работ приблизительно составят один год.

Ранее проект реконструкции здания кинотеатра был согласован с администрацией театра им. Маяковского и со стороны театра в него были внесены некоторые коррективы, которые при реконструкции обещали учесть.

Между тем, в январе 2017 года во время работы межправительственной комиссии, которая проходила под председательством премьер-министра Таджикистана Кохира Расулзода и первого вице-премьера России Игоря Шувалова, в итоговый документ был внесен пункт, по которому таджикское Министерство культуры обещало отремонтировать здание кинотеатра «Таджикистан» до конца 2017 года.

Этот вопрос был поднят в связи с тем, что единственный в стране русский театр с 2016-го года, после того, как здание, в котором он работал с 1929 года, было снесено.

Здание кинотеатра «Таджикистан» было построено в 70-х годах прошлого века по проекту архитектора А. Макухи.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus