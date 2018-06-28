13-й и 14-е дни чемпионата мира по футболу в России стали богатыми на важные и сенсационные события.

Действующий чемпион мира по футболу – сборная Германии в пятый раз в истории не смогла выйти из группы, а команды Бразилии и Аргентины лишь в последнем туре смогли завоевать путевку в 1/8 финала.

Крах чемпиона

Южная Корея - Германия - 2:0 (0:0)

Ким Ён Гвон, 94 (1:0). Сон Хын Мин, 96 (2:0).

В среду, 27 июня, случилась самая пока громкая сенсация чемпионата мира – чемпион мира-2014 сборная Германии в группе F проиграла Корее (0:2) и впервые в истории не смогла пробиться в плей-офф. Так называемое "проклятие чемпионов" продолжается – на третьем турнире подряд команда, победившая на предыдущем ЧМ, завершает борьбу после первого этапа.

В матче заключительного тура группового этапа немцы проиграли южнокорейцам со счетом 0:2 и пропустили их на третье место. Ранее сборная Германии уступила мексиканцам (0:1) и победила шведов (2:1), информирует ТАСС.

Видеообзор матча Южная Корея - Германия

Наставник действующих чемпионов мира в очередной раз удивил и практически наполовину обновил состав в матче с корейцами. Свой дебют на мундиале совершили Никлас Зюле и Леон Горецка, а Матс Хуммельс, Месут Озил и Сами Хедира вернулись в число стартовых 11 футболистов. Причём на скамейке остался один из символов коллектива и её лучший бомбардир на первенствах планеты — Томас Мюллер.

Однако подобные радикальные изменения не помогли сборной Германии наладить игру. Она действовала чересчур медленно и позволяла противникам своевременно перекрывать направления развития комбинаций.

На исходе 92-й южнокорейцы здорово разыграли стандарт, а Ким Ён Гвон переправил снаряд в сетку. Судья на линии взятие ворот отменил, усмотрев положение вне игры, но главный арбитр из США Марк Гейгер воспользовался помощью видеоассистента (VAR) и установил, что мяч был забит в соответствии с правилами.

Крах чемпиона xsport.ua

Финальный штурм обернулся для Нойера и компании очередной катастрофой. Подключившийся к атаке голкипер потерял мяч на чужой половине поля и позволил Сон Хын Мину поразить пустые ворота. Южная Корея стала автором главной сенсации мундиаля.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал причины поражения своих подопечных.

«Мы не заслужили снова выиграть чемпионат мира, не заслужили выйти в 1/8 финала. Нас выбили с турнира не из-за того, что мы не хотели победить, а из-за того, что у команды — особенно во втором тайме — не было реального шанса выйти вперёд. У неё отсутствовала лёгкость в игре, которую мы обычно показываем. Не было той динамики, которая привела бы к созданию голевых моментов», — приводит слова Лёва russian.rt.com.

В этой группе борьбу за медали продолжат сборные Швеции и Мексики. В заключительном туре шведы победили команду Мексики со счетом 3:0.

Бразилия с первого места выходит в 1/8 финала

Сербия - Бразилия - 0:2 (0:1)

Голы: Паулиньо, 36 (0:1), Тиаго Силва, 68 (0:2).

В группе Е на две путёвки в плей-офф перед заключительным туром претендовали Бразилия, Швейцария и Сербия. Однако последним для попадания в число 16 лучших команд турнира требовалось совершить маленькое чудо — обыграть пентакампеонов. Другого выхода после поражения от Швейцарии у подопечных Младена Крстаича просто не было.

Однако в итоге «белые орлы» на переполненном стадионе «Спартак» в Москве так и не смогли поставить перед соперником неразрешимых задач.

Бразильцы действовали на классе, и на 36-й минуте им удалось открыть счёт. Филиппе Коутиньо выполнил блестящую диагональ в штрафную, а Паулиньо перебросил выскочившего навстречу Владимира Стойковича.

К слову, Коутиньо является лидером сборной Бразилии по количеству баллов за результативность. Теперь на его счету два гола и одна голевая передача.

vivaronews.com

Окончательно же всё стало ясно после перерыва, когда пентакампеоны отличились во второй раз. Неймар выполнил блестящую подачу с углового, а опытнейший Силва опередил визави и отправил мяч в ворота. Сербы пытались убедить арбитра, что в данном эпизоде правила нарушал Миранда, но рефери не прислушался к мнению футболистов.

Пожалуй, единственной ложкой дёгтя для бразильцев стала травма Марсело. Защитник «Реала» покинул поле уже на десятой минуте и пополнил лазарет команды, в котором уже находятся Дуглас Коста и Данило. В 1/8 финала подопечным Тите придётся играть с Мексикой без этой троицы. Второе место в группе заняла Швейцария, сыгравшая вничью с Коста-Рикой – 2:2.

Нигерия - Аргентина - 1:2 (0:1)

Голы: Месси, 14 (0:1). Мозес, 51 - с пенальти (1:1). Рохо, 86 (1:2

Как оказалось, в футбол можно играть и без тренера. Если, конечно, Маскерано с Месси действительно отстранили Сампаоли от управления командой. Заполненный аргентинцами стадион в Санкт-Петербурге жаждал победы над Нигерией, жаждал выхода в плей-офф. И Месси привел публику в восторг на 14-й минуте. Нигерия до перерыва ничего не показала, а отыгралась сразу после старта второй половины с пенальти благодаря рукастому в своей штрафной Маскерано, и Мозесу, который реализовал пенальти необычайно хладнокровно, сообщает football.kulichki.net.

В дальнейшем на поле было нервно, африканцы были неплохи, но моменты для того, чтобы закрыть игру, не реализовали. Ну и эпизод с попаданием мяча в руку – это очень дискуссионно. Рохо, ясное дело, не специально подбил мяч рукой в свой штрафной, но если в матче этого же чемпионата мира после просмотра повтора судьи поставили в похожей, и даже менее очевидной ситуации пенальти в ворота Португалии, то нужно было ставить его и сейчас, иначе возникают ненужные вопросы. В конце концов тот же Рохо на последних минутах вколотил мяч в угол и принес своей команде выход на Францию.

Месси Газета.ру

В этой группе первое место заняла сборная Хорватии, обыгравшая в последнем туре Исландию со счетом 1:2.

ВОКРУГ ЧМ-2018

Рекорд по количеству автоголов на чемпионатах мира

Мексиканец Эдсон Альварес на 74-й минуте забил гол в свои ворота в матче заключительного тура чемпионата мира с командой Швеции. Этот автогол стал седьмым на турнире в России. Шведы выиграли со счетом 3:0.

Предыдущий рекорд по количеству голов был установлен на чемпионате мира 1998 году во Франции - шесть.

Дмитрий Аленичев: «Роналду сильнее Месси. Пока»

UA-Football

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев в интервью "Sport-express" отметил, что на форварда сборной Аргентины Лионеля Месси давит ответственность за команду. По его словам, до матча ЧМ-2018 с Нигерией (1:2) нападающий выходил на поле без эмоций.

– Месси, проваливший первые две встречи, просто заложник того, что происходит с командой?

– Конечно. Видно, что до заключительного матча в группе Лионель выходил на поле без эмоций. Все ждут, что Месси каждый раз будет в одиночку решать исход. Но это неправильно. Все-таки против аргентинцев выстраивают насыщенную оборону, как это делали исландцы. И почти нереально что-то сделать одному. Но Лео до Нигерии, конечно, был не тот. И если продолжит в том же духе, "Золотой мяч" лучшего на ЧМ уже не получит.

– Криштиану на его фоне космос?

– Да, доказал сразу, сделав хет-трик с Испанией. Ну а в том, что не забил пенальти Ирану, нет ничего страшного. Так что пока Роналду действительно выглядит сильнее Месси.

Самая быстрая желтая карточка

Самая быстрая в истории ЧМ желтая карточка была показана в матче Мексика – Швеция. Предупреждение на 15-й секунде матча получил мексиканец Хесус Гальярдо.

Желтая карточка, показанная в матче группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Швеции, стала самой быстрой в истории мировых первенств. Мексиканец Хесус Гальярдо получил желтую карточку на 15-й секунде матча.

Хавбек сборной Мексики Хесус Гальярдо chatsports.com

Ранее рекорд был установлен на чемпионате мира 1982 года. В матче группового этапа между сборными Италии и Польши (0:0) итальянец Джампьеро Марини получил желтую карточку на 51-й секунде матча.

Эрмитажный кот Ахилл не будет предсказывать результаты финала

Эрмитажный кот Ахилл, который предсказывает результаты матчей чемпионата мира по футболу, не будет делать прогноз на финальный матч. Об этом сообщила ТАСС сотрудница Государственного Эрмитажа.

"Ахилл будет предсказывать только те матчи, которые пройдут в Петербурге. Матч открытия чемпионата мира (14 июня в Москве) был исключением", - сказала она.

Кот Ахилл liport.ru

Ахилл своими верными прогнозами по нескольким играм подряд добился признания как один из лучших предсказателей на чемпионате мира, но ошибся перед матчем Аргентина - Нигерия. Он отдал предпочтение нигерийцам, но аргентинцы, для которых эта игра была решающей, вырвали победу и вышли в 1/8 финала.

Кот Ахилл далее будет предсказывать исход 1/8 финала, полуфинала и матча за третье место на чемпионате мира, которые пройдут в Петербурге 3, 10 и 14 июля.

Кадыров пригласил Салаха в горы. Египтянин обещал приехать

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил нападающего сборной Египта Мохамеда Салаха в горы. По его словам, форвард пообещал приехать в Чечню после чемпионата мира-2018.

- Приглашал ли Салаха в горы? Приглашал. Но не в этот раз, - приводят "Известия" слова Кадырова. - Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось у нас и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова.

Ранее Кадыров присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Он вручил футболисту копию указа и нагрудный значок на ужине в честь сборной Египта, которая на время ЧМ-2018 базировалась в Грозном.

Сборная Египта на ЧМ-2018 проиграла три матча - Уругваю (0:1), России (1:3) и Саудовской Аравии(1:2). Салах забил два мяча своей команды.

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