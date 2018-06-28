На севере Санкт-Петербурга 27 июня днем произошла массовая драка работавших на стройке жилого комплекса мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Конфликт возник на бытовой почве между несколькими рабочими подрядных организаций, пострадали около 40 человек, сообщает Фонтанка.

В тяжёлом состоянии в больницу был доставлен 18-летний уроженец Таджикистана. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, туловища и конечностей. К медикам попал и его коллега из Узбекистана, 37-летний рабочий: он, правда, отделался травмой колена и разбитым ухом, сообщает питерское издание.

Крики со строительной площадки услышали местные жители. После того, как они увидели рабочих, кадающихся камнями и налетающих друг на друга с арматурой, очевидцы вызвали полицию.

По информации «Фонтанки», прибывшие на место правоохранители драки не застали.

Однако вечером в отделы полиции добровольно отправились 30 участников побоища, из них 26 - граждане Узбекистана, двое - Таджикистана и один Азербайджана. На 19 человек составлены протоколы по 18.8, ч. 3, КоАП РФ (нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания). В действиях ещё 11 человек полиция увидела мелкое хулиганство (20.1, ч. 1, КоАП РФ).

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