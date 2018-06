Faroz Company, which is Tajikistan’s largest gas retailer, says the liquefied natural gas (LNG) price hike has resulted from Kazakhstan’s decision to limit LNG exports. In a statement posted on Facebook, Faroz, in particular, notes that accusations of unauthorized LNG price increases are baseless.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд