Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме перед встречей с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой, сказал, что Россия делает «фантастическую работу» при подготовке чемпионата мира по футболу, сообщает Коммерсант.

«Я думаю, что (Россия) проделывает сейчас фантастическую работу в рамках ЧМ... Это здорово, мой сын любит футбол, и он любит наблюдать за ЧМ. И они действительно проделали фантастическую работу в рамках ЧМ. Это здорово, даже если вы не поклонник футбола»,— цитирует Трампа ТАСС.

Американского президента спросили, за кого он болеет на ЧМ, и он ответил, что "болеет за то, чтобы всем вокруг было хорошо".

Также Дональд Трамп еще раз подчеркнул, что "место проведения (ЧМ) фантастическое" и напомнил, что ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.

Чемпионат мира по футболу-2018, который проходит в 11 городах России, завершится 15 июля в "Лужниках".

Всего во время турнира было задействовано 12 стадионов в 11 городах - Москве, Санкт-Петребурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Калилинграде, Волгограде, Саранске и Екатеринбурге.

Во время турнира стало известно место проведения чемпионата мира-2026. ФИФА выбрала для проведения ЧМ совместную заявку США, Мексики и Канады.

По итогам очередного игрового дня чемпионата мира — 2018 определились ещё четыре участника плей-офф. Ими стали сборные Швеции, Мексики, Бразилии и Швейцарии.



Бразильцы и мексиканцы попали в первую часть сетки, где также находятся Уругвай, Португалия, Франция и Аргентина. Шведы и швейцарцы — во второй части вместе с Испанией, Россией, Хорватией и Данией, сообщает championat.com.



Таким образом, финал чемпионата мира не сможет превратиться в какую-то из звёздных дуэлей: португалец Криштиану Роналду против аргентинца Лионеля Месси (могут сыграть в 1/4 финала), Роналду против бразильца Неймара (1/2 финала) или Месси против Неймара (1/2 финала).

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