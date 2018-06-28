В конце июля состоятся досрочные выборы вместо трех досрочно сложивших с себя полномочия сенаторов Таджикистана.

Досрочные выборы членов верхней палаты парламента Таджикистана пройдут в городах Худжанд, Истаравшан и Хорог 27 июля, сообщил «АП» источник в Маджлиси милли Маджлиси Оли республики.

Бывшие председатели Согдийской области Абдурахмон Кодири, городов Истаравшан Наим Набизода и Хорог Киматгул Алибердиева по собственному желанию сложили с себя полномочия членов верхней палаты парламента Таджикистана.

Кроме того, Кодири также сложил с себя полномочия первого вице-спикера Маджлиси милли Маджлиси Оли республики. Все вышеназванные лица сложили с себя полномочия сенаторов Таджикистана после того, как оставили занимаемые посты – главы Согда, мэров Истаравшана и Хорога.

На кресло сенаторов Таджикистана выдвинуты действующие глава Согда Раджаббой Ахмадзода, глава Рушанского района ГБАО Имомназар Ходжаназар и мэр Истаравшана Бахром Иноятзода.

Напомним, что 25 членов верхней палаты парламента избирают депутаты местных маджлисов (по пять из ГБАО, Согда, Хатлона, Душанбе и РРП), а 8 назначает своим указом президент Таджикистана.

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