Вопросы двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Японией и расширение инвестиционных возможностей по новым направлениям обсуждались в дружеской атмосфере между Основателем мира и национального единства – Лидером нации, Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмон и Президентом Японского Агентства международного сотрудничества (JICA) господином Шиничи Китаока в городе Истаравшан.

Президент Эмомали Рахмон выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества и реализованных инвестиционных проектов в различных сферах таких, как водоснабжение, охрана здоровья матери и ребенка, сельское хозяйство, улучшение дорожной инфраструктуры, управление авиацией, энергетика, управление государственными границами и помощь в наращивании потенциала государственных служащих.

Президент Республики Таджикистан подчеркнул, что Правительство РТ высоко оценивает помощь JICA в развитии страны и надеется, что JICA продолжит оказывать поддержку в достижении целей Национальной стратегии развития РТ до 2030 года. Также было озвучено, что Таджикистан надеется на сотрудничество с JICA в 5 новых приоритетных направлениях: транспортно-логистическая инфраструктура и обслуживание дорог, энергетика, питьевое водоснабжение, создание рабочих мест и развитие людских ресурсов.

В свою очередь, Президент JICA отметил, что это его первый визит в Республику Таджикистан, который наряду с визитом премьер-министра Японии г-на Синзо Абэ в Таджикистан в 2015 году и назначением г-на Хаджиме Китаока в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Таджикистане, является доказательством укрепления отношений между Японией и Таджикистаном.

Господин Шиничи Китаока также добавил, что для него лично было честью приехать в Таджикистан именно в 2018 году, так как в нынешнем году исполняется двадцать лет со дня трагической гибели его близкого друга профессора Ютаки Акино, который в то время работал в Таджикистане в Организации Объединенных Наций по вопросам миростроительства в Таджикистане (ООНМТ) и наблюдал за осуществлением прекращения гражданской войны в республике.

В заключение встречи обе стороны выразили надежду на то, что сотрудничество и совместная работа будут углубляться и развиваться в будущем.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2100 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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