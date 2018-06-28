Эмомали Рахмон в рамках своей рабочей поездки открыл в Канибадаме парк культуры и отдыха, в котором расположены памятник Исмоилу Сомони и Государственный флаг Республики Таджикистан.

Открытие состоялось 27 июня, в День национального единства, отмечаемого в республике.

Площадь парка культуры и отдыха составляет 9,5 тысяч квадратных метров, высота памятника Исмоилу Сомони - 7,5 метров.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /16

В центре Канибадама в торжественной обстановке президент также открыл постамент Государственного флага, высотой 43 метра. Ширина полотнища флага - 7 метров, длина - 14 метров.

Памятник основателю таджикского государства Исмоилу Сомони был установлен в центре Душанбе на площади Дусти в 1999 году – в год 1100-летия государства Саманидов – и является символом таджикской государственности.

Самый высокий на тот момент флагшток в таджикской столице был установлен 30 августа 2011 года в преддверии 20-й годовщины государственной независимости. Высота флагштока — 165 м. Площадь флага — 1800 м, ширина — 30 м, длина — 60 м, вес — 420 кг .

Флагшток, сооруженный в Таджикистане, тогда вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий флагшток в мире, и являлся таковым до сентября 2014 года, когда в Джидде (Саудовская Аравия) установили флагшток высотой 170 метров . Соответствующий сертификат был вручен президенту Таджикистана представителем Книги рекордов Гиннесса.

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