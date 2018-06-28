Ещё двое таджикских детей будут возвращены из Ирака в Таджикистан на основании достигнутых 26 июня договоренностей с ираской стороной, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

Сообщается, что соответствующее решение было вынесено судебными властями Ирака и в ближайшие дни эти дети будут привезены в Душанбе.

МИД отмечает, что министерство иностранных дел через посольство Таджикистана в Кувейте осуществляет необходимую координацию с министерством иностранных дел Республики Ирак и соответствующими структурами этой страны.

Однако МИД Таджикистана пока ничего не сообщает о личности возвращаемых из Ирака детей.

Напомним, МИД Таджикистана в конце апреля возвратило на родину из Ирака четверых таджикских детей. Среди них были 9-летний Абдулло, 7-летняя Фотима и 3-летний Мухаммад, которые находились в приюте Ираке. Это были братья и сестра девушки Аишы, о которой в том году сообщал телеканал RT.

Сама Аиша, которая на тот момент находилась на последнем сроке беременности, на родину не вернулась. Тогда вместе с детьми в Таджикистан 25 апреля рейсом Москва-Душанбе возвращена и 9-летняя Марьям, о которой мы также писали ранее.

Позднее пояивлась информация, что Аиша родила ребенка в ираском приюте, и по истечении некоторого времени вместе с малышом приедет на родину.

В сентябре 2017 года по российскому каналу Russia Today была показана история таджикской девушки по имени Аиша, которая, по утверждению российских журналистов, вместе с родителями жила в иракском Мосуле, а затем переехала в Талль-Афар.

В сюжете рассказывалось, что 16-летняя Аиша родом из Таджикистана, ее вывезли с территории, подконтрольной ИГ, в Багдад вместе с двумя братьями — 9-летним Абдуллой и 3-летним Мухаммедом, а также сестрой - семилетней Фатимой.

В сюжете утверждалось, что Аиша - вдова боевика. Однако сама девушка на камеру об этом ничего не говорила.

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