«ЭКСПО- 2020» пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в городе Дубай. Главная тема всемирной выставки – «Соединяя умы, создаем будущее». Имеется три подтемы: возможность, мобильность и устойчивое развитие.

Организационные и технические вопросы участия Таджикистана в работе выставки обсуждены на встрече главы Торгово-промышленной палаты РТ Шарифа Саида с заместителем президента «ЭКСПО — 2020» господином Омаром Шихад. Встреча состоялась в 25 июня в Дубае, сообщает пресс-служба ТПП РТ.

«Рассмотрены вопросы дизайна и строительных работ павильона, обеспечения и монтаж оборудования, вопросы таможенных процедур, налоговых пошлин, транспортного обеспечения, транспортировка выставочных грузов, социально и бытовые условия для персонала и др.», - говорится в сообщении ТПП.

Общая площадь, на которой будет располагаться павильон Таджикистана, составит 430 квадратных метров. Под выставочной площадью на первом этаже выделено 230 квадратных метров, на втором этаже выделяется 200 квадратных метров для размещения офиса, складских и прочих технических помещений.

Всемирная выставка «ЭКСПО-2020» будет проходить с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в городе Дубай (ОАЭ) - впервые в истории в регионе Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии.

В выставке примут участие более 180 стран, а также международные организации, крупные корпорации и компании. Ожидается, что «Дубай ЭКСПО – 2020» посетят более 25 миллионов гостей, 70% которых будут из-за рубежа. Это будет первая в истории World EXPO, где большинство посетителей будут иностранцами.

Официальной площадкой для размещения выставки World Expo -2020 станет новый Dubai Trade Center, постройка в районе Jebel Ali площадью в 438 гектаров, спроектированная специально для выставки. Выставка будет возведена всего в нескольких минутах пути от нового аэропорта Al Maktoum International, на равном расстоянии от Дубая и Абу-Даби. При проектировании выставочного комплекса Dubai World EXPO были учтены принципы экологичности и, в числе прочего, создана система солнечных батарей, способная производить до 50% энергии, необходимой для проведения выставки.

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