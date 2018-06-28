Начиная с 27 июня, движение автотранспорта по центральному проспекту столицы – проспекту Рудаки прекращено. Для движения закрыта часть проспекта - от Аграрного университета Таджикистана до Таджикского государственного педагогического университета.

Движение городских автобусов, курсирующих по маршрутам 1, 3А, и 18 по этому проспекту, теперь будет осуществляться по параллельным улицам - имени Лоика Шерали, Мирзо Турсунзаде, Карамова и Омара Хайяма, сообщает столичная мэрия.

В период ремонта проспекта движение троллейбусов по данному направлению будет и вовсе приостановлено.

Ранее сообщалось, что дорога, ведущая от VIP-зала международного аэропорта через весь центр столицы до Аграрного университета, возможно, будет периодически перекрываться - для ремонта.

Кроме того, мэрия приступила к ремонту фасадов некоторых зданий в центре столицы, которые были построены в советские времена.

Таким образом, мэрия готовит центр Душанбе к проведению саммита глав государств СНГ, который пройдет в городе в конце сентября. Кроме того, во второй половине текущего года в Душанбе пройдет саммит глав правительств государств-участниц ШОС.

Кстати, сколько денег будет выделено из бюджета города на проведение вышеназванных ремонтных работ, в мэрии до сих пор не сообщают.

Сколько денег уйдет на дорогу? По нашим подсчетам - около $3 млн.

Мы решили посчитать это сами, посоветовавшись со специалистами-дорожниками.

Шестиполосная дорога от аэропорта до Аграрного университета имеет протяженность чуть больше 8 км.

Капитальный ремонт 1 километра в среднем обходится в 1 млн 300 тыс. долларов (11 млн 472,5 тыс. сомони), соответственно, на капремонт этой дороги в среднем будет затрачено $10 млн 400 тыс. (91 млн 780 тыс. сомони).

Если будет проводиться мелкий (текущий) ремонт, то на 1 километр в среднем уйдет $400 тыс. (3 млн 530 тыс. сомони). На 8 километров, соответственно, будет затрачено около $3 млн 200 (28 млн 240 тыс. сомони).

Как при капитальных, так и при текущих ремонтных работах эта сумма может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от стоимости расходных материалов и стоимости услуг.

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