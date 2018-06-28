Сегодня утром в Душанбе загорелся двухэтажный ресторан "Шукрона", расположенный в районе поворота на аэропорт. В эти минуты огнем охвачена крыша здания, валит густой дым, на месте работают пожарные расчеты.

Пока неизвестно, какая площадь охвачена огнем.

К месту ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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Фото сделаны очевидцем пожара, и присланы нам на вайбер.

Новость дополняется.

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