Сегодня утром в Душанбе загорелся двухэтажный ресторан "Шукрона", расположенный в районе поворота на аэропорт. В эти минуты огнем охвачена крыша здания, валит густой дым, на месте работают пожарные расчеты.
Пока неизвестно, какая площадь охвачена огнем.
К месту ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Фото сделаны очевидцем пожара, и присланы нам на вайбер.
Новость дополняется.
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Alibek1
Очень странно!!! а в чем дело уже несколько случаев
Диля1
надо же, какое завидное постоянство с пожарами ресторанов. к чему бы это?!
cobermen1
Столько лет негорело и бац!!! за месяц сразу 3 ресторана "Мерве" "Рохат" и " Шукрона". Совпадение????? ..ммм....мм.........
Пабло Эскобар 2
Да что это такое все у нас горит в Душанбе))) Может быть все сжигают свои чёрные бугалтерии)))
Patriot2
Правоохранительные органы прибыли на место происшествия арестовывать электропровода. Главного виновника во всех бедах и пожарах на территории Республики Таджикистан.
умный2
ТОЧНО! ПЕРЕДЕЛ БИЗНЕСА! АФТИЧАЮ ЭЭ)