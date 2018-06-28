Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что гражданская война в Таджикистане была организована врагами таджикского народа и она велась руками зарубежных наемников, и главной целью этой войны было создание исламского государства на территории республики.

Такое заявление таджикский лидер сделал в День национального премирения, который отмечается в стране ежегодно 27 июня: 21-ю годовщину подписания Общего соглашения о мире на сей раз отмечали в Канибадаме.

"В той войне, которая длилась пять лет, погибли свыше 150 тыс. граждан страны, более одного миллиона граждан стали беженцами, были сожжены и разрушены десятки тысяч домов, больниц, школ, социальных объектов", - подчеркнул президент.

Он отметил, что в результате переговоров с Объединенной таджикской оппозицией, которые продлились более сорока месяцев, были подписаны сорок важных документов и, наконец, 27 июня 1997 года, в Москве было подписано Общее соглашение о мире и национальном согласии в Таджикистане.

Пресс-служба президента РТ 1 /14

"Правительство Таджикистана подписало вышеназванное соглашение с ОТО. Мы никогда не подписывали никаких соглашений с террористической и экстремистской организацией - Партией исламского возрождения и это должен знать весь народ Таджикистана", - заявил Рахмон.

Глава государства в очередной раз призвал население страны беречь мир и стабильность в стране.

Торжественный митинг в честь праздника состоялся на открытом президентом стадионе «Молодежный», рассчитанном на 10 тыс. зрителей. Он был построен в Канибадаме за 8 миллионов сомони из бюджета Согдийской области.

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