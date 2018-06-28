Компания «Фароз» - один из крупных поставщиков ГСМ в Таджикистан, распространило заявление относительно повышения цен на сжиженный газ. Оно опубликовано на официальной странице компании в соцсети Facebook.

В компании назвали необоснованными обвинения в повышение цен на сжиженный газ и назчвали причину этого явления.

"Основной причиной повышения цены на сжиженный газ на внутреннем рынке является сокращение его продаж Акционерным обществом «СНПС-Актобемунайгаз» Казахстана и его дефицит в этой стране", - отмечается в заявлении.

Данная казахская компания отправила письма поставщикам сжиженного газа в Таджикистан с предупреждением, что в связи с увеличением обязательств компании по поставкам газа в Казахстане и переоборудования газоперерабатывающего завода «Газ-2» в июне текущая поставка сжиженного газа в Таджикистан снижена от 30% до 40%.

"Фароз" отмечает, что дефицит сжиженного газа также ощущается в самом Казахстане.

В компании отмечают, что в самом Таджикистане сжиженный газ не производится, завозится он в республику 35 компаниями, в частности "Газпромнефть Таджикистан", "Октан сервис", "Эмом Импорт Экспорт", "Темур Ойл", "Газнафт", "Аллат", "Гайрат 82", "Каёнуш Таъминот", 2Бахор", "Мабдаи Нур", "Гули Сурх Континент" и другими.

Годовой объем импорта этого вида топлива в РТ в среднем составляет 340 тысяч тонн, из которого 85% поставляется из Казахстана, а оставшиеся 15% из других стран при посредничестве трейдерских компаний.



Компания просит граждан "не доверять необоснованным выводам и ложным и клеветническим измышлениям по поводу повышения цен на сжиженный газ, сделанным без фактического анализа и сбора данных по этому вопросу".

"Компания "Фароз", наряду с другими отечественными компаниями, поставляющими газ в республику, не заинтересована в повышении цен на сжиженный газ и, невзирая на рыночную конкуренцию, будет стремиться обеспечить внутренний рынок сжиженным газом по разумной цене в ближайшие месяцы", – говорится в заявлении.

В Таджикистане за последние 10 дней резко подскочили цены на сжиженный газ – с 3,4 сомони до 4,7-4,8 сомони за литр, что стало причиной беспокойства потребителей данного вида топлива.

Сжиженный газ в Таджикистане, в основном используется в качестве горючего для автотранспортных средств. Свыше 60% автотранспорта в Таджикистане используют его в качестве топлива.

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