Завтра, 28-го июня, на стадионе Калининграда состоится матч Англия – Бельгия. Именно туда вот уже полгода стремится наш очередной герой из Худжанда – 71-летний Абдушариф Рахимов.

Естественно, мы не могли не проводить его до аэропорта, и не узнать, откуда такая страсть к футболу. Тем более готовился он к этой поездке-мечта основательно – чтобы здоровье не подвело в дальней дороге, он начал с января месяца ежедневно понемногу тренироваться у себя во дворе, а также ездил по 10 км в день на велосипеде.

Не пропустите этот сюжет, если вы – большой болельщик футбола!

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