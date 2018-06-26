Сегодня, накануне Дня национального единства, который отмечают в Таджикистане 27 июня, мы обратились к молодым таджикистанцам с вопросом: а какой завтра праздник?

Согласно нашему опросу, 80% наших респондентов правильно обозначили название праздника, но затруднились с ответом относительно его истории. Другие связывают его с примирением государств. Некоторые вовсе не знают о завтрашнем празднике, и даже выходном дне.

А между тем (для тех, кто действительно не знает) - 27 июня, 21 год назад, в 1997 году правительством страны и Объединенная таджикская оппозиция подписали Общее соглашение о мире, положившее конец гражданской войне в республике.

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