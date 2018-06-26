Члены 52% таджикских семей, по крайней мере, 1 раз выезжали за рубеж на работу. Об этом, ссылаясь на результаты соцопросов, привела директор исследовательского Центра «Шарк» Саодат Олимова на Международной экспертной площадке «Свобода передвижения рабочей силы в ЕАЭС как пространство новых возможностей». Мероприятие прошло в приграничном российском городе Оренбург.

Инициаторами встречи экспертов России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана на общей международной площадке выступили АНО «Содружество народов Евразии», Экспертный клуб «Сибирь-Евразия» и НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского госуниверситета, сообщили "АП" в Совете Ассамблеи народов России.

По словам Олимовой, в настоящее время 38% домохозяйств имеют одного или нескольких работников за пределами страны.

«С учетом транспортной доступности и экономического положения регионов, миграция из Горного Бадахшана, как правило, носит долговременный характер (более 2 лет), а из Согдийской, Хатлонской областей и районов республиканского подчинения миграция является сезонной, циркулярной (на 6–10 месяцев в году с возращением на зиму домой)», - отметила она.

По словам Олимовой, 98% трудовых мигрантов из Таджикистана работают в России.

«По сути, миграционные потоки являются одним из самых мощных факторов, связывающих два государства. Вместе с тем, за последнее время положение таджикских трудовых мигрантов в России ухудшилось. Резко выросло число депортаций за нарушения миграционного законодательства», - отметила она.

При этом Олимова подчеркнула, что доля легальных мигрантов в России увеличилось до 77%.

Эксперты - участники мероприятия из России, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана Фото: АНО «Содружество народов Евразии»

На мероприятии эксперты отметили, что число трудовых мигрантов из стран ЕАЭС, которые имеют преимущества при осуществлении трудовой деятельности по сравнению с гражданами других государств, также увеличилось.

В частности, они могут работать без получения разрешений (патентов), сдачи экзаменов на знание государственного языка, пользуются правами на учет трудового стажа для целей соцобеспечения, на бесплатное оформление полиса медицинского страхования и др.

Как следствие, за последние 5 лет, например, число мигрантов из Кыргызстана в России увеличилось в 5 раз - до 377 тысяч человек.

Специалисты полагают, что в долгосрочной перспективе миграционные потоки будут и дальше смещаться в пользу стран-участниц ЕАЭС.

Эксперты считают, что миграция будет идти по пути обеспечения транзита пенсий при переезде из одной страны в другую, упрощения порядка постановки на миграционный учет, развития форм организованного набора трудовых мигрантов, создания общих электронных баз, а в перспективе и Евразийской электронной биржи труда, соглашение о которой уже прорабатывается.

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