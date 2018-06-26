В Душанбе в роддоме №2, который находится на улице Хусейнзаде, начался капитальный ремонт. Ремонт и строительство нового здания роддома будут длиться 2 года. В текущем году правительство на эти цели выделило 9 миллионов сомони.

«Изначально было решено полностью закрыть роддом на время ремонта, однако по причине того, что это может создать проблемы, как для сотрудников, так и для жительниц столицы решили поэтапно ремонтировать корпус за корпусом. Работы по планам должны завершиться полностью в течение 2 лет», - сообщил «АП» начальник управления здравоохранения Душанбе Хушвакт Саидзода.

Он также сообщил, на территории роддома появится и новое здание.

«Мы уже подготовили фундамент под новое здание – еще одного корпуса роддома. Другие корпуса будет ремонтировать по мере того, как их будут освобождать», - сказал Саидзода.

По его словам, для капитального ремонта в текущем году правительство выделило 9 миллионов сомони толка на этот год.

«Для строительства нового 3- или 4-этажного здания на следующий год сколько будет выделено – пока неизвестно», - сказал Хушвакт Саидзода.

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