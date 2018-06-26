Всемирный банк рекомендует властям Таджикистана создавать равные и справедливые условия для всех компаний, в независимости от их форм собственности.

«Республике Таджикистан необходимо будет преодолевать стоящие перед ней вызовы управленческого характера, которые являются причиной замедления экономического роста, и создавать равные и справедливые условия для всех компаний, в независимости от их форм собственности», - говорится в Комплексном диагностическом исследовании Таджикистана, проведенном специалистами Всемирного банка.

В опубликованном в понедельник, 25 июня, исследовании отмечается, что недостаточное внимание и видение относительно модернизации неустойчивой экономики страны, которая финансово поддерживается за счет денежных переводов и зависит от импорта, может помешать усилиям по стимулированию экономического роста, содействию экспорта гидроэлектроэнергии, развитию экономических перспектив и обеспечению социальной сплоченности.

«Экономическая ситуация (которая наблюдается с конца 2014 года), увеличение объемов внешней задолженности и высокие темпы прироста населения, привели к тому, что возникла необходимость сосредоточить внимание на устранении существующих недостатков и преодолении ограничений, которые препятствуют ведению бизнеса частным сектором, привлечению инвестиций, внедрению инноваций, созданию рабочих мест и достижению целей, изложенных в Национальной стратегии развития до 2030 года», - подчеркивается в нем.

Авторы исследования в целях оказания содействие Таджикистану по преодолению этих вызовов предлагают несколько ключевых рекомендаций.

Макрофинансовая стабилизация

Макрофинансовая стабильность является краеугольным камнем любых успешных усилий по содействию развитию частного сектора и устойчивому экономическому росту. Банковская система имеет наивысший приоритет для макрофинансовой стабилизации.

В безотлагательной краткосрочной перспективе необходимо провести нормативно-правовые реформы в целях решения проблем, связанных с трудным положением в банковской сфере, наряду с решением вопросов, связанных с эффективным государственным управлением для предотвращения повторения данной проблемы

В целях управления рисками, связанными с большими финансовыми потребностями по Рогунской ГЭС, Таджикистану необходимо разработать реалистичную и логически последовательную среднесрочную макрофискальную структуру наряду с укреплением ее потенциала по управлению государственным долгом и фискальными рисками.

Создание эффективных государственных институтов

Имеющийся международный опыт свидетельствуют о том, что странам редко удается добиться устойчивого экономического и социального развития в отсутствие эффективных государственных институтов. Существующие законы и нормативно-правовые акты, в том числе законы в сфере антимонопольного регулирования, необходимо эффективно применять с целью улучшения деловой среды в Республике Таджикистан и создания предпосылок для привлечения инвестиций, внедрения инноваций и создания рабочих мест.

Проведение реформы государственных предприятий необходимо в целях продвижения рыночной конкуренции и, таким образом, для роста производительности труда. В настоящее время имеется также значительный потенциал для повышения качества системы администрирования доходов и совершенствования налоговой политики.

Эффективное государственное управление, борьба с коррупцией, чувство справедливости и обеспечение равных правил игры для всех, будут иметь большое значение для перехода частного сектора в ключевой фактор роста и созданию рабочих мест, наряду с совершенствованием верховенства закона в государстве. Независимая судебная система будет оказывать далеко идущее положительное воздействие на различные сегменты экономики, посредствам привития культуры соблюдения законов

Инвестиции в стратегическую инфраструктуру и человеческий капитал

Республика Таджикистан обладает значительными возможностями для повышения производительности и извлечения максимальной выгоды от демографических дивидендов путем стратегического инвестирования в ключевую инфраструктуру и человеческий капитал. Человеческие производственные возможности в Республике Таджикистан значительно недоиспользуются по причине ограниченного объема инвестиций в развитие человеческого капитала.

Обеспечение надежного и достаточного снабжения электроэнергией и развитие инфраструктуры связи являются приоритетными направлениями для Правительства. Республика Таджикистан может использовать преимущество своей географической близости к очень крупным рынкам посредствам улучшения возможностей связи/сообщения и, таким образом, извлекать потенциальную выгоду в рамках региональной и глобальной интеграции. Инициатива «Один пояс, один путь», выдвинутая Китаем, представляет собой серьезную возможность для Республики Таджикистан развивать свою физическую инфраструктуру, получить доступ к новым рынкам по менее дорогостоящим маршрутам, развивать и укреплять конкурентоспособность.

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