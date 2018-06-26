В прошедшие выходные 23-24 июня, в честь двухлетия торгово-развлекательного центра «Душанбе Мол» гипермаркет «Ашан» едва справился с наплывом посетителей, который пришли на ранее объявленную акцию «2 года, 2 дня, 2 сомони». Оказалось, что за два дня гипермаркет посетили 80 тысяч человек.

«В честь праздника (двухлетия «Ашана» - прим.ред.) 23 - 24 июня была организована промо-акция. Эта операция имела огромный успех - за эти два дня к нам пришли более 80000 клиентов. Мы искренне благодарим вас за ваше доверие, а также за ваше терпение, потому что для вашей безопасности мы были вынуждены периодически временно закрывать доступ в магазин», - отмечается в пресс-релизе компании «Shiever Tajikistan» - оператор «Ашана», распространенном накануне среди местных СМИ.

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Скидка в 2 сомони касалась только ста наименований товаров в гипермаркете, например, в этот день за 2 сомони можно было купить упаковку йогурта, пакетик «m&m’s», бутылку минеральной воды «Хаватаг», килограмм картофеля, пластиковый стаканчик с трубочкой и т.д.

Но судя, по комментариям в социальной сети Facebook, а так же, по словам очевидцев, не все покупатели сразу поняли, что за два сомони можно купить только определенные товары. Люди набирали целые тележки продуктов и только на кассе обнаруживали, что полуторакилограммовая курица стоит не два сомони.

Один из 100 товаров, на которые была скидка - картофель Фото с соцсетей

«Бедные, что там творилось! – пишет на странице гипермаркета в ФБ Nargis Rustamovna. - Набрали тележками тонну продуктов, и только на кассе дошло, что не все продукты по 2 сомони; в зале было много разбросанных продуктов, на полках много надкусанных всяких разных сладостей, мне жалко работников «Ашана», эту грязь и неразбериху им еще разгребать».

Уже к 11 часам утра гипермаркет «Ашан» временно закрыл магазин, пока поток покупателей, оказавшихся внутри, не прекратился.

«Мы пришли в эту субботу с ребенком в кинотеатр и когда увидели огромную толпу перед входом в торговый центр, подумали, что там что-то случилось. Потом охранники нам объяснили, что все эти люди пришли на скидки в «Ашан» и провели нас с бокового входа в кинотеатр, т.к. главный вход был уже закрыт», - рассказывает душанбинка Зарина.

Так выглядел вход в "Душанбе Молл" в день скидок Фото из личного архива пользователей

Кстати, по словам сотрудников других магазинов в торговом центре «Душанбе Молл», в эти выходные продажи выросли у всех.

Гипермаркет «Ашан» был открыт в Душанбе при участии президента страны Эмомали Рахмона 21 июня 2016 года. Тогда сообщалось, что душанбинский «Ашан» является первым гипермаркетом этой сети в Центральной Азии. «Ашан» расположился в новом торговом центре «Душанбе молл»; стоимость объекта составила 110 млн. сомони, в том числе строительные и монтажные работы выполнены на сумму 100 млн., закупка оборудования и других материалов на сумму 10 млн. сомони.

Строительные работы на объекте были начаты в апреле 2013 года, при строительстве до 400 строителей и специалистов различной сферы были обеспечены работой и средней заработной платой до 1500 сомони.

Проект торгового центра разработан ЗАО «Евразия», основные строительные работы также проведены этой компанией.

ЗАО «Shiever Tajikistan» создано в июне 2014 года ЗАО «Евразия», Европейским банком реконструкции и развития, а также Французской фамильной компанией «Shiever International». Эта компания является всемирно известной, в различных странах мира имеет более 3000 торговых центров гипермаркетов.

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