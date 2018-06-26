Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках своей поездки по городам и районам Согдийской области сегодня принял участие в празднике лепешки, меда и абрикоса в Худжанде, сообщает пресс-служба главы государства.

На празднике свою продукцию представили все города и районы Согда – хлебобулочные изделия, мед, 35 видов абрикосов, произведенных на севере страны.

Далее президент в Худжанде сдал в эксплуатацию два пяти- и шестиэтажный жилые дома, торговый центр, чайхану и детский сад.

Все вышеназванные объекты возведены и оснащены необходимым оборудованием местными бизнесменами. В общей сложности на их строительство потрачено 38 миллионов сомони.

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