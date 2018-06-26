Президент России Владимир Путин дал поручение упростить процедуры предоставления видов на жительство иностранным гражданам, которые владеют русским языком и намерены работать на российской территории.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Срок выполнения данного поручения - до 31 августа текущего года.

За его исполнение отвечают МВД и Минтруда России.

«Министерству внутренних дел РФ совместно с министерством труда и социальной защиты РФ… принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство», - говорится в тексте документа.

Как уточняется, при необходимости возможно внесение изменений в законодательство страны.

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