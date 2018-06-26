Закон «О медицинском страховании в РТ» был принят парламентом страны еще в 2008 году. Этот закон определяет правовые, социальные, организационные и финансовые основы обязательного и добровольного медицинского страхования в Таджикистане.

Также внедрение медицинского страхования предусмотрено и в Национальной стратегии охраны здоровья населения РТ на период 2010–2020 годов и в Стратегии повышения благосостояния населения на 2013–2015 годы.

Нужна минимизация рисков…

В августе 2010 года в Закон были внесены изменения, согласно которым внедрение медстрахования должно было начаться в январе 2014 года, затем оно было отложено до 2017 года, а в начале этого года его снова отложили, теперь уже до 2022 года.

По словам министра здравоохранения, для успешного внедрения закона нужно четко определить процедуру, каким образом Минфин будет перечислять бюджетные средства в Фонд обязательного медстрахования (ФОМС) за неработающее население и как будет осуществляться контроль за перечислением бюджетных средств.

"То есть в ФОМС должны быть установлены чёткие механизмы для недопущения снижения финансирования здравоохранения при введении ОМС, - говорит глава Минздрава. - А также одним из важных условий является постепенное увеличение расходов бюджета на здравоохранение в соответствии с Национальной стратегией здоровья населения РТ на период 2010–2020 годов".

Олимзода подчеркнул, что средства, которые ежегодно будут собираться ФОМС в рамках обязательного медицинского страхования, «должны использоваться строго по назначению, а не растекаться по коррупционным схемам с молчаливого согласия самих же граждан».

"В настоящее время в стране есть добровольное медицинское страхование, осуществляемое частными страховыми компаниями. Но данные виды деятельности во многих случаях не соответствуют требованиям закона", - считает он.

Риски перехода к ОМС

Рассказывая о рисках перехода к системе обязательного медстрахования, Олимзода отметил, что, несмотря на ряд преимуществ внедрения этого механизма, следует прислушаться к мнению экспертов, которые говорят о рисках перехода к медстрахованию с учетом имеющихся в стране проблем макроэкономического плана. Это количество действующих государственных учреждений, способных выступить в качестве страхователя услуг; собираемость налогов; процентные отчисления из государственного бюджета на систему здравоохранения, включая программу обязательного медицинского страхования, и т.д.

"Министерство за 2008–2017 годы провело большую аналитическую работу, и этот процесс - планомерное пошаговое внедрение новых механизмов финансирования здравоохранения, включающее в числе прочего ускорение процесса внедрения обязательного медицинского страхования - двигается", - сказал он.

Что даст медстраховка?

Насим Олимзода подчеркнул, что при внедрении медицинского страхования предполагается улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг застрахованным лицам в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС), особенно уязвимым категориям населения.

"Кроме этого, предусматривается целевое и рациональное финансирование медико-санитарных услуг, лекарственного обеспечения в системе ОМС, рациональное использование коечного фонда, защита прав и интересов застрахованных лиц при получении медико-санитарных и иных услуг в области здравоохранения в соответствии с программами ОМС, управление качеством предоставляемых медико-санитарных услуг, лекарственного обеспечения и др.", - отметил Олимзода.

По словам Олимзода, все медицинские учреждения, в том числе частные клиники, будут вовлечены в систему медицинского страхования.

Напомним, в интервью «АП» министр здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана Насим Олимзода рассказал о сложностях в отрасли и некоторых достижениях.

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Ответы на вопросы будут размещаться по мере их поступления на сайте www.news.tj

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