Целый ряд объектов были сданы накануне в эксплуатацию с участием президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Истаравшане.

Первым объектом стал флагшток Государственного флага Таджикистана. Он установлен возле здания Центра молодёжи и подростков Истаравшана, которое до недавнего времени было запустевшим местом, сообщает пресс-служба главы государства.

Высота флагштока составляет 52,4 м, а площадь его парка занимает 3989,0 квадратных метров. В парке, где установлен флагшток, предприниматели открыли зал для детских игр, гостиницу и другие объекты, предназначенные для обслуживания.

1 /8

Затем состоялось официальное открытие на проспекте Исмоила Сомони Государственного герба страны.

Его строительство было начато в марте этого года. Он возведён за счёт местного бюджета на сумму 1,5 миллиона сомони, высота герба составляет 24 метра.

1 /8



Далее по программе визита было открытие Центра торговли и обслуживания «Фаровон». Четырехэтажный объект расположен в центре города и построен местным предпринимателем Шукрулло Ашуровым на сумму 2 млн 400 тыс. сомони. При нём также действуют столовая на 20 мест и швейный цех для людей с ограниченными физическими возможностями, где работой будут заняты 70 женщин и девушек.

1 /7

В рамках рабочей поездки в Истаравшан Эмомали Рахмон заложил камень в фундамент строительства Национального предпринимательского комплекса «Рохи Абрешим».

Сооружение будет возведено на сумму 60 миллионов сомони отечественным производителем Мазбутом Бойджоновым.

Было отмечено, что комплекс состоит из 16 этажей, в которых будут расположены торговый центр, администрация, рабочие кабинеты и конференц-залы для проведения коммерческих мероприятий. После полной сдачи в эксплуатацию комплекса свыше 150 человек получат постоянные рабочие места. Общая площадь земель, отведённых под строительство, составляет 4400 квадратных метров.

Также в комплексе будут функционировать гостиница, стоянка, спа-салон с оздоровительным центром, плавательный бассейн.

1 /3

Затем состоялась церемония открытия современной гостиницы «Кирополь» на проспекте Истиклол.

Общая стоимость строительства здания гостиницы составляет 2 миллиона 400 тысяч сомони, которые были израсходованы за счёт дохода предпринимателей.

Строительные работы были начаты в 2012 году. Гостиница расположена на общей площади около 1 га и состоит из 5 этажей. На первом этаже расположены рабочие кабинеты, ресторан, зал обслуживания и конференц-зал. На других этажах расположены 20 номеров, которые одновременно могут принять до 40 клиентов.

Специфическая особенность номеров гостиницы состоит в том, что каждый из них украшен в особом архитектурном стиле, с использованием живописных национальных узоров и декоративных элементов.

1 /4

Завершилась рабочая поездка главы государства в обновленном историко-культурном комплексе «Калъаи Муг», где прошло театрализованное представление ко Дню национального единства. Строительные работы на данном объекте начались в мае 2017 года. Общая сумма реконструкции составила 13 млн. сомони.

Комплекс на 5 тыс. мест расположен на площади 4 га земли, в нем 70 комнат, предназначенных для представления творчества и народных ремесел.

1 /20

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus