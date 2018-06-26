В Таджикистане завершился «Проект улучшения международного аэропорта Душанбе», который финансировался правительством Японии через JICA. На этот проект был выделен грант в размере 2270 млн. японских йен (около 20,8 млн. долларов США).

Целью проекта является содействие развитию экономики и торговли республики путем повышения безопасности и эффективности вылета/посадки самолетов, а также эффективности обработки воздушных грузов в Международном аэропорту Душанбе (МАД). В рамках Проекта была установлена и налажена система инструментальной посадки (ILS) и система огней приближения для точного захода и посадки (PALS). Были установлены и другие специальные оборудования, обеспечивающие безопасность воздушных перелетов, которые были переданы МАД в марте прошлого года.

Кроме этого, в рамках проекта был построен новый грузовой терминал МАД. Данный терминал, построенный на основе современных технологий, в настоящее время является крупнейшим в центрально – азиатском регионе. Общая площадь построенного грузового терминала составляет 3986 м2, из которых грузовой отсек занимает 2404 м2, а остальные 1582 м2 предназначены для двухэтажного офисного помещения.

Фото JICA

Современное оборудование, такое как холодильная камера для хранения агро-продуктов, сканнер «RAPISCAN» для быстрой, точной и эффективной проверки грузов, были приобретены и установлены для бесперебойной работы грузового терминала. Новый грузовой терминал МАД может обрабатывать до 12,000 тонн грузов в год, что в 4 раза больше чем объема перерабатываемого груза на данный момент.

В своей вступительной речи президент JICA Шиничи Китаока отметил, что вновь построенный грузовой терминал будет способствовать развитию экономики и торговли страны за счет повышения эффективности и безопасности вылета и посадки самолетов, а также обработки воздушных грузов.

«Этот проект будет способствовать достижению цели Национальной стратегии развития Республики Таджикистан до 2030 года по развитию транспортной инфраструктуры и превращения страны в транзитный и логистический узел, поскольку Таджикистан является страной, не имеющей выхода к морю», - сказал он.

Фото JICA

В свою очередь, премьер-министр страны Кохир Расулзода выразил благодарность JICA за строительство нового современного грузового терминала и за другие вклады агентства в различных секторах.

Он заявил, что таджикско-японское сотрудничество является одним из главных приоритетов для правительства Таджикистана и связи с этим, Таджикистан уделяет особое внимание деятельности JICA в Таджикистане и надеется, что JICA продолжит свое сотрудничество с республикой в будущем.

Это является первым визитом президента JICA Шиничи Китаока в Таджикистан. Визит продлится до 27 июня. Ожидается, что в ходе визита он встретится с высокопоставленными должностными лицами правительства Таджикистана, чтобы обсудить вопросы текущего состояния и перспективы дальнейшего тесного сотрудничества между республикой и JICA.

В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 34 проекта на общую сумму более 345 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 263 млн. долларов грантовой помощи), из которых 12 проектов являются действующими.

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