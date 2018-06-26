Министерство культуры Таджикистана подвело итоги республиканского конкурса на определение лучшего парка культуры отдыха городов и районов республики.
Конкурс был объявлен по поручению президента республики Эмомали Рахмона в конце апреля текущего года.
Среди парков культуры и отдыха районного масштаба победителем признан парк района Дангара Хатлонской области. Второе место в этой номинации занял парк Раштского района, третье место присуждено паркам районов Спитамен и Шахритус, сообщает пресс-служба Минкультуры.
Среди парков культуры и отдыха городского масштаба лучшим признан парк имени Айни города Душанбе, второе место присуждено паркам Национального флага столицы, города Куляб и Камоли Худжанди Согда.
Третье место заняли Парк культуры и отдыха города Хорога, городов Пенджикент, Бохтар и Турсунзаде.
Победителям конкурса вручены дипломы, памятные подарки и денежные премии в размере 1,5 тыс., 1тыс. и 500 сомони соответственно.
Парк культуры и отдыха имени Садриддина Айни в Душанбе после реконструкции открылся 6 ноября. В марте на территории парка был открыт детский парк «Мир сказок».
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Замбур3
Парк в Кулябе был лучшим после столичного Горсада, а что с ним сделали сейчас ...вековые деревья вырубили, тени нет, на севере в месте, где был ресторан и летний павильон уже лет 15, а то больше (!) развалины у неработающей чайхана столько же лет заброшенный недострой, в южной части года три как огромный котлован в четверь всей площади бывшего Парка культуры и отдыха, понапихали каруселей, качелей и точек торговли. Всё это очень удручает горожан кто помнит когда Парк действительно процветал и был любимым местом отдыха. И если, как отмечено этому парку присвоили второе место (?!) то не представляется что происходит в парках других городах и районах.