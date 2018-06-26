Пожар возник на территории предприятии ООО «Адл», который производит детские коляски и расположен на территории джамоата Гули Сурх, сообщает пресс-служба МВД Таджикистана.

По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало короткое замыкание в электропроводах. На предприятии хранилась готовая продукция из пластмассы, нефтепродукты, свыше 100 баллонов с кислородом, жженый газ, порядка 1 тыс. литров смазочных материалов. Огнем было охвачено территория в 2400 квадратных метров.

Для тушения пожара было задействовано 11 противопожарных расчетов, 7 автомобилей водовозов, 128 сотрудников противопожарной службы и милиции, 250 бойцов местного ОМОН.

Пожарникам удалось спасти от огня 19 домов граждан, которые расположены вокруг предприятия. Люди при пожаре не пострадали.

Примерно в это время в центре Истаравшана президент Таджикистана Эмомали Рахмон принимал участие в церемонии сдачи в эксплуатацию реконструированного культурно-исторического комплекса «Калъаи Муг», сообщает пресс-служба главы государства.

Затем в новом комплексе состоялся концерт мастеров искусств, посвященный 21-й годовщине Дня национального примирения Таджикистана.

Рахмон в рамках рабочей поездки по городам и районам Согдийской области сегодня рано утром прибыл в Худжанд.

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