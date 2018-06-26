АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА

- В Международный день защиты жертв пыток пройдет традиционная фотовыставка, посвященная жертвам пыток и членам их семей. Фотовыставка пройдет с 10 до 12 часов сразу в трех городах страны: в Душанбе в здании «Душанбе Плаза», 4-й этаж (ориентир - Дом печати, ТВ «Сафина»), в Худжанде - в здании ООО «Арвин» (ориентир - за Кохи Рудаки), в Бохтаре - в здании гостиницы «Мафтуна».

- В 9:30 в Агентстве по статистике пройдет конференция по итогам Программы устойчивого развития.

- Юношеская сборная Таджикистана по футболу проведет контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Японии против местной команды "Касима".

- Эксперты из десяти стран региона ОБСЕ обсуждают в Душанбе права лиц с ограниченными возможностями и делятся опытом по их включению в политическую и общественную жизнь. Мероприятие проходит в гостинице Hyatt Regency Dushanbe

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 26 ИЮНЯ

Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков.

1922 - Открытие I съезда Советов Восточного Памира.

1969 – Малика Собирова впервые на международном конкурсе артистов балета завоевала первую премию и большую золотую медаль.

2009 - Президент РТ дал старт работе Алтын-Топканского горно-обогатительного комбината.

2011 - Первый международный фестиваль органной музыки «Навои аргунун» (Мелодии органа) прошел в столице Таджикистана.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 26 ИЮНЯ

1927 – Родился кинорежиссер, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Владимир Мотыль.

1933 – Родился доктор медицинских наук, профессор Бахтиёр Ахмадов.

1942-2010 – Родился физик Акрам Чураев.

1949 – Родился кинорежиссер Майрам Юсуфова.

1951 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Сайдали Савзов.

1963 – Родился Народный артист Таджикистана Фаррух Рузиматов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 26 ИЮНЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области - Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 19-24 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 18-23 тепла.

По Хатлонской области - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 18-23 тепла, днем 36-41 тепла, в предгорьях ночью 13-18 тепла, днем 29-34 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области - Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 7-12 тепла, днем 23-28 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 тепла, днем 12-17 тепла.

По районам республиканского подчинения – Небольшая, местами переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 15-20 тепла, днем 32-37 тепла, в горах ночью 9-14 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 34-36 тепла.

По городу Худжанд - Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Бохтар - Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 19-21 тепла, днем 38-40 тепла.

По городу Хорог - Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 7-9 тепла, днем 25-27 тепла.

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