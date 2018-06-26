На самом деле разобраться в том, что такое «газировка» или «минералка» – не такое простое занятие, как кажется. «АП» решила разобраться в этом вопросе и выяснить, что лучше пить, чтобы избавиться от жажды.
Что такое минеральная вода?
По сути, это вода, скопившаяся в слоях земных пород за многие тысячелетия, а то и миллионы лет. Это может быть вода, просочившаяся с поверхности, или же поступающая из недр планеты, в процессе отделения водяных паров от магмы и их последующей конденсации.
Свои особые свойства она приобретает благодаря растворяемым в ней минеральным веществам. О степени чистоты минеральной воды, говорит глубина залегания: чем глубже вода уходит в породу, тем выше степень очистки, содержание углекислоты и полезных веществ в ней.
К примеру, минеральная вода «Оби Зулол» добывается из естественных подземных скважин глубиной более 200 метров, поэтому в ней содержится большое количество полезных, биологически активных, натуральных элементов.
По словам гастроэнтеролога, академика АН РТ, научного руководителя института гастроэнтерологии при Министерстве здравоохранения и социальной защиты РТ Гиесиддина Мироджова минеральная вода обладает особыми физико-химическими свойствами, содержит газы, соли, органические вещества, оказывающие лечебное воздействие на организм человека.
«Еще в 19 веке классик русской медицинской школы, крупнейший врач-терапевт, профессор Григорий Захарьин говорил о минеральной воде, как о панацее от многих заболеваний кишечно-желудочного тракта, почек, печени и желчного пузыря. С тех пор ничего не изменилось; и сегодня обыкновенная минеральная вода используется не только в качестве отличного способа утоления жажды, но и в лечебных целях», - говорит Мироджов.
При этом минеральная вода может быть с газом и без.
А что собой представляют газированная и негазированная вода?
Газированная вода – это минеральная или столовая вода, которая обогащена двуокисью углерода, делается это не только для специфического вкуса, но и ради консервирующих (антимикробных) свойств двуокиси углерода, которые препятствуют размножению микробов.
То есть сроки хранения газированной воды за счет обогащения углеродом увеличиваются, а условия хранения упрощаются.
При этом эффект газа легко устраняется, если дать воде отстояться.
В природе газированная вода встречается крайне редко и из-за низкого содержания углекислого газа она быстро выдыхается, теряя свои свойства.
Что касается негазированной воды, то это вода из подземных источников или родников.
И что выбрать?
По словам Мироджова выбирая между газированными и негазированными минеральными водами, он предпочитает негазированные.
«Но если кому-то нравится привкус газированной минеральной воды, то никаких противопоказаний для здорового человека в ее употреблении нет, - говорит академик. – Главное, во всем знать меру. В среднем в сутки допустимо выпивать до 1,5 литров негазированной минеральной воды или до 3 стаканов газированной минеральной воды».
Кстати, кардиохирург с мировым именем, Лео Бакерия, советует всем пить газированную воду. Он обосновывает это тем, что в человеческом организме, в желудочно-кишечном тракте присутствует два вида микробов: анаэробные и аэробные. Газированная вода улучшает микрофлору кишечника.
То есть минеральную воду может пить каждый?
Нет не каждый. Мироджов объясняет, что минеральные воды отличаются по степени минерализации и уровню pH.
Например, при хроническом гастрите и язвенной болезни, когда у пациента наблюдается высокая кислотность желудочного сока, следует принимать щелочные минеральные воды, но ни в коем случае не кислые.
Здоровому же человеку рекомендуется пить минеральные воды слабой и средней минерализации (2 - 5 и 5 - 15 граммов соответственно растворенных в воде ионов и биологически активных элементов на 1 литр воды) и нейтрального (6,8 - 7,2) pH уровня.
А можно обойтись без лишних затрат и просто пить кипяченую воду?
По идее можно, вреда это не причинит, но вот ученые называют кипяченую воду – «мертвой». Потому что во время нагревания вода теряет все свои полезные свойства; на современном оборудовании очистки такого не происходит. Так что все-таки лучше употреблять бутилированную воду.
Так какая вода все-таки лучше утоляет жажду?
Лучше всего утоляет жажду все-таки газированная вода, потому что она быстрее всасывается в кровь, на втором месте – минеральная вода без газа. Лечебная минералка для утоления жажды совсем не подходит.
Кстати, в Таджикистане мягкий и освежающий вкус «Оби Зулол» сделал её одной из самых популярных в нашей стране, а также и за рубежом.
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