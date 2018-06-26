Мы съездили на самые крупные гидроэлектростанции страны и подготовили для вас красочные фотоленты. О самой легендарной ГЭС – Нурекской - мы уже написали. Теперь о второй по мощности ГЭС - Байпазинской. Все фотографии публикуются впервые.

Байпазинская ГЭС - вторая по мощности гидроэлектростанция в Таджикистане на реке Вахш. Входит в состав ОАХК «Барки Точик». Возведение Байпазинской ГЭС, предпринятое после пуска Нурекской, было заложено в комплексный план использования ресурсов реки Вахш. По своей мощности Байпазинская ГЭС считается второй после Нурекской ГЭС. Она была четвертой в каскаде станций на Вахше. Мощность ее составила 600 МВт с годовой выработкой электроэнергии в 2,5 млрд. кВт/ч.

В 1968 году американский технический журнал Engineering News-Record (№22) опубликовал на своих страницах сенсационную статью.

«Советские инженеры впервые в мире построили в Таджикистане взрывную каменно-набросную плотину без ядра и зуба в основании, которая, тем не менее, совершенно не протекает», - писало издание.

Это произошло пятьдесят лет назад - 29 марта 1968 года.

Специалисты привели в действие 2 тыс. тонн взрывчатого вещества, благодаря чему в русло реки с ювелирной точностью было уложено более 2 млн куб.м скальной породы. Образовавшаяся плотина подняла уровень воды более чем на 50 метров.

Вода в Яванскую долину потекла через семикилометровый тоннель под хребтом Каратау, который строили с помощью московского Метростроя.

Диспечерская ГЭС Фото Нозима Каландарова 1 /24

Как только вода поднялась до заданной отметки, фильтрация уменьшилась, а через некоторое время прекратилась совсем. Обломки скалы падали с высоты 370 метров, дробились и образовывали сплошную, почти без пустот, массу. Вахш навечно был перекрыт и изменил свое русло. А Таджикистан с тех пор является пионером в области возведения плотин в непосредственной близости от места взрыва. Авторский коллектив, осуществивший сооружение каменно-набросной плотины Байпазинского гидроузла, был удостоен Государственной премии СССР.

Сегодня в летний период, когда наиболее остро стоит вопрос подачи поливной воды, гидротехнический тоннель способен пропустить 70 кубических метров воды в секунду. Когда вода выходит из тоннеля, она попадает в магистральный канал. В конце канала вододелитель, состоящий из трех отводов-шлюзов. Каждый из них оборудован металлическим затвором. Вода подается в два отводных канала. Один, протяженностью 34 километра, проходит по правой стороне Яванской долины. Другой, длиной 79,5 км, - по левой.

Левый виток канала обеспечивает водой не только Яванскую долину. По нему транзитом проходят 15 куб.м воды, которая через тоннель (длиной 5,3 км и диаметром 3 м), пробитый под хребтом Джетым-Тау, поступают в следующую, Оби-Киикскую долину".

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