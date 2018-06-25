Перед общественными организациями Таджикистана встал вопрос выживания. Доноры сокращают гранты, законы несовершенны, налоги плохо знают разницу между социальным и коммерческим предпринимательством, большинство руководителей самих общественных организаций не знают свои права и обязанности, часть из них специализируются только на получение грантов и с завершением проекта, прекращают свое существование.

Как обеспечить в этих условиях устойчивость общественных организаций в Таджикистане, чтобы они работали и приносили пользу обществу?

Несколько слов о проекте

В Таджикистане презентовали новые технологии тренингов по повышению потенциала общественных организаций, рассказали об их достижениях после участия на тренингах Фонда Евразия Центральной Азии - Таджикистан, обсудили пути решения проблем организации и деятельности некоммерческих организаций и необходимость принятия нового закона о них.

В гостинице Шератон прошла конференция на тему «Повышение потенциала общественных организации в Таджикистане посредством новых технологии и тренингов финансируемым Посольством Королевства Нидерландов в Казахстане и реализуемым Фондом Евразия Центральной Азии –Таджикистан».

Фонд Евразия Центральной Азии – Таджикистан также помогает общественным организациям развивать навыки социального предпринимательства.

Принцип 10\90

Директор Фонда Евразия Центральной Азии – Таджикистан Азимжон Сайфиддинов

C приветственным словом выступил директор Фонда Евразия Центральной Азии – Таджикистан Азимжон Сайфиддинов предоставив краткую информацию о реализуемом проекте.

Он отметил, что общественные организации сравнительно активно работают в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Хороге, но в регионах их деятельность оставляет желать лучшего. Не все организации получают гранты и реализуют свои проекты. Почти три тысячи общественных организаций, зарегистрированных В Минюсте Таджикистана, но в реальности функционируют лишь 10 процентов из них. Другие сидят и ждут чего-то.

Исследования показали, что не все общественные организации имеют доступ к интернету, его ресурсам, проблемы языка отрицательно влияют на их устойчивую деятельность. Они не в состоянии платить за услуги интернета, аренду офиса, коммунальные услуги, когда нет гранта. Известно, что общественные организации не имеют права заниматься коммерческой деятельностью. Когда нет гранта, денег, общественная организация не может покрывать свои расходы.

Другая проблема в языке – на сайтах, которые нужны для общественных организаций, вся информация на английском и русском языках, а на таджикском языке нет. В итоге большая часть общественных организаций в регионах лишены возможности быть в курсе последних событий. Это одна из проблем, с которым сталкиваются сайты ngo.tj и omuz.tj, из которых можно черпать подробную информацию, которая необходима для функционирования общественной организации в условиях Таджикистана.

Азимжон Сайфиддинов напомнил активистам общественных организаций, что Фонд Евразия Центральной Азии - Таджикистан будет работать в 5 направлениях: молодежь и образование, развитие гражданского общества, развитие корпоративной социальной ответственности, поддержка предпринимательства, помощь уязвимым группам.

В конференции приняли участие более 150 представителей общественнных организаций Таджикистана

Еще одна проблема – сокращение грантов со стороны доноров и эта тенденция в будущем будет развиваться. В связи с этим, перед общественными организациями Таджикистана встает вопрос «быть или не быть». Поэтому важны в Таджикистане внедрить инновационных технологии, обсудить и реализовать те механизмы, которые обеспечивают устойчивость гражданских институтов в Таджикистане. Кроме того, проекты международных институтов тоже временные.

По словам Сайфиддинова, для этого нужно усовершенствовать правовую базу общественных организаций.

Инновационный подход

Эксперт Михаил Петрушков рассказывает... 1 /2

Проект состоит из двух основных компонентов. Первый заключается в создании отдельной веб-платформы, первой социальной сети организаций гражданского общества ngo.tj и первой веб-академии в Таджикистане omuz.tj. На сегодняшний день на сайте ngo.tj зарегистрировано 408 пользователей, более половины которой составляют общественные организации, остальная часть пользователей включает в себя представителей общественных организаций и другие заинтересованные лица. Сайт ngo.tj будет служить отдельной площадкой для общественных организаций, ведущих деятельность в стране, в просторах которого можно обмениваться информацией, расширять партнерство друг с другом и находить объявления о грантах, направленных на Таджикистан.

Эксперты Михаил Петрушков и Ильхомджон Махкамбаев презентовали сайты ngo.tj и онлайн-академии omuz.tj и рассказали о возможностях этих ресурсов для активистов общественных организаций.

Ильхом Махкамбаев призывает участников поделиться своим достижениями

Петрушков причислил 7 причин зарегистрироваться в www. ngo.tj: если нужны гранты, международные партнеры, реклама, новости, касающиеся тему общественных организаций, законодательства и изменения в нем, общение и обмен опытом и доступ к обучающим ресурсам.

Второй компонент включает в себя проведение тренингов для общественных организаций по всей стране. Тренинговая часть проекта состояла из пилотной и основной фазы. В ходе пилотной фазы было охвачено 3 города: Душанбе, Худжанд и Куляб. По завершению серии тренингов в этих же городах были проведены круглые столы, по итогам которых были предоставлены рекомендации для проведения основной фазы тренингов.

Пять барьеров перед общественными организациями

О проблемах организации и деятельности общественных организаций и путях и решения рассказал эксперт Дилшод Муллоев.

О проблемах организации и деятельности общественных организаций и путях и решения рассказал эксперт Дилшод Муллоев. Он отметил, что сегодня перед третьим сектором Таджикистана стоят 5 основных проблем. Первая из них заключается в отсутствии постоянного финансирования и материально-технической базы для осуществления уставных задач общественных организаций.

В общественных организация нет профессиональной администрации, вследствие чего большинство руководителей не понимают на должном уровне цели и задачи некоммерческой организации. Отсутствие должного взаимопонимания между госорганами и общественными организациями также отрицательно влияет на развитие гражданского общества в целом. Не соблюдение прозрачности в деятельности некоторых общественных организаций бросает тень на авторитет гражданских институтов и вызывает недоверие. Последняя актуальная проблема – это налогообложение общественных организаций.

Эксперт видит пути решения этих проблем в следующем. Это прежде всего развитие системы госзаказов социальному предпринимательству. Немаловажное значение имеет проведение специализированных тренингов по организации и менеджменту общественных организаций. С помощью буклетов, сайтов, прессы общественным организациям нужно усилить работу в информационном плане, чтобы об их деятельности больше знали в госорганах.

Привлечение общественных организаций со стороны государства к решению общественных проблем также призван повысить статус гражданских институтов. Постоянный диалог с представителями налоговых органов также поможет снять барьеры перед общественными организациями.

О будущем гражданского общества

На конференции был поставлен вопрос, каким вы видите общественные организации Таджикистана через 5 лет.

Дилшод Муллоев поделился своим прогнозом на этот счет.

Он видит в перспективе развитие социального рынка, следующая рыночным принципам и в то же время поддерживаемая всесторонним социальным обеспечением.

В числе ожидаемых результатов - образование ассоциаций по разным сферам и скоординированные действия, уменьшение искусственных барьеров перед созданием общественных организаций, активное участие общественных организаций в обсуждении и мониторинге программ центрального и местного уровня, укрепление взаимосвязей между бизнес-структурами и социальным сектором в решении многих общественных задач.

Юрист Шавкат Мустафокулов рассказывает о законах

Эксперт Шавкат Мустафокулов свое выступление посвятил Закону Республики Таджикистан «Об общественных объединениях», о формах существующей отчетности перед контролирующим органом, а также о проекте Закона «О некоммерческих организациях», аналогии которого существуют в бывших странах Советского Союза (России, Казахстане и Кыргызстане), однако такой закон еще не принят в Таджикистане.

На сегодняшний день в Таджикистане существует проблема некоммерческих организаций, которые не являются общественными объединениями. Министерство юстиции РТ не может их зарегистрировать, так как они регистрируют только общественные объединения.

В ходе мероприятия также выступили представители общественных организаций, участвующих на тренинге, которые поделились своими успехами после получения необходимых знаний на тренингах.

Завершилась конференция подведением итогов проекта.

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