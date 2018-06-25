В среду, 28 июня, в Баку пройдут мирные переговоры между официальными властями Афганистана и движением «Талибан».

Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на дипломатический источник.

По данным портала, ожидается, что Афганистан на заседании представит заместитель министра иностранных дел Хикмат Халил Карзай.

В интервью газете Arab News представитель президента Афганистана Шах Хусейн Муртазави заявил, что правительство Афганистана с оптимизмом смотрит на перспективы мирных переговоров с "Талибан".

«Была открыта новая глава, и широкая поддержка прекращения огня и прекращения войны. Тот факт, что талибы объявили о перемирии, и то, что их командиры прибыли в города и отпраздновали Ид-аль-Фитра с правительственными чиновниками, являются позитивными признаками того, что экстремисты будут готовы к переговорам с правительством», - цитирует его слова РИА Новости.

Президент Афганистана Ашраф Гани ранее объявил о временном одностороннем перемирии с талибами по случаю окончания месяца Рамазан и праздника Ураза-Байрам на период с 11 по 19 июня. Движение «Талибан» вслед за правительством также заявило о прекращении огня на три дня.

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