Мировая глобализация и развитие технологий приводят к революционным изменениям во всех сферах жизнедеятельности общества. Темпы роста информационной индустрии и высокотехнологического производства настолько быстры, что тем, что еще вчера казалось инновацией, сегодня уже никого не удивишь.

В результате таких изменений экономическая деятельность, связанная с получением и обработкой информации, в настоящее время играет важную роль в развитии страны.

В частности, по оценкам экспертов, 60-70% новых рабочих мест в развитых странах связаны с той или иной формой обработки информации.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) стали занимать центральное место в обновлении и реструктуризации всех видов деятельности. Вместе с этим, согласно докладу о развитии ИКТ в мире (Global Information Technology Report), представленном Мировым экономическим форумом в 2015 году, Таджикистан расположился на 117 месте из 143.

Одной из причин таких невысоких показателей является низкий уровень IT-образования в Республике.

Следует отметить, что в рамках реализации государственной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» в части развития человеческих ресурсов в сфере ИКТ, 9 апреля 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Общественной организацией «Центр ИКТ» (РТ) и Softline Таджикистан.

В соответствии с ним компания Softline планирует оказывать Центру ИКТ информационную и консультационную поддержку по предоставлению образовательных материалов, платформы для проведения дистанционного обучения по повышению квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки IT-специалистов.

О том, что даст этот совместный проект ИТ-рынку Таджикистана, а также о квалифицированных кадрах в ИТ-отрасли и повышении их компетенции в Таджикистане мы поговорили

с генеральным директором Softline Таджикистан Фирузом Нуриддиновым и исполнительным директором Центра ИКТ Талъатом Нумановым.

Исполнительный директор Центра ИКТ Талъат Нуманов. Фото Asia-Plus

- Талъат, как Вы оцениваете ситуацию на IT-рынке Таджикистана?

- IT-рынок Таджикистана развивается, однако это не тот прогресс и динамика, которые хотелось бы видеть. Страна может получить большие экономические и социальные выгоды от развития IT-технологий и доступа в Интернет. Между тем, доступ к Интернету в республике на постоянной основе сегодня имеют лишь 17% населения (отчет Всемирного банка «Получение цифровых дивидендов: использование интернета для развития в Европе и Центральной Азии»).

Поэтому развитие образовательной среды с помощью IT-программ обучения, повышение профессионализма IT-специалистов и их конкурентоспособности на рынке региона – приоритетные направления для развития нашей IT-отрасли. Эту цель преследует и наш совместный проект – создание механизма своевременного реагирования на изменяющиеся требования к квалификации, необходимые IT-специалисту. Это и является главной составляющей государственной стратегии «Информационно-коммуникационные технологии для развития Республики Таджикистан» в части развития человеческих ресурсов в сфере Информационных Технологий.

- Почему выбрали компанию Softline в качестве партнера по реализации этого проекта?

- Сотрудничество с Softline откроет для нас и наших слушателей новые возможности для обучения. Его Учебный Центр предлагает образовательные программы, которые разработаны совместно с инженерами компании, обладающими глубокой экспертизой в конкретной предметной области.

Это значит, что компания Softline обладает необходимым опытом для развития человеческих ресурсов в сфере IT и компетенциями для разработки и проведения образовательных программ повышения квалификации. Кроме того, Учебный Центр Softline располагает собственными центрами тестирования, позволяющими пройти сертификацию и получить официальный статус сертифицированного специалиста.

- Фируз, по каким ключевым направлениям предлагается обучение?

- Мы ставим перед собой амбициозные цели. Прежде всего, ключевым для нас является повышение общего уровня квалификации IT-специалистов в Таджикистане. Особенно приоритетным для нас является обучение, подготовка и переподготовка IT-директоров, так как именно от эффективного руководства зависит внедрение передовых практик и, как следствие, развитие бизнеса.

Залог стабильно развивающейся и успешной компании сегодня - это компетентные, заинтересованные в своем деле профессионалы, как руководители, так и специалисты ИТ-служб. Поэтому им необходимо находиться в постоянном процессе, развиваться, повышать свой профессиональный уровень.

Генеральный директор Softline Таджикистан Фируз Нуриддинов Фото Asia-Plus

В этом направлении Учебный Центр Softline предлагает целую линейку курсов для руководителей с возможностью выбора специфики, формата и продолжительности обучения. В частности, «Управление информационными технологиями и инновациями в условиях цифровой экономики», «Компетенции директора по информационным технологиям. Ускоренное обучение», «Современный руководитель ИТ-службы», «ИТ-директор: о самом главном за 4 дня» и др.

Также есть курсы, направленные на повышение IT-грамотности специалистов отрасли (системные администраторы, администраторы баз данных и т.д.) и сотрудников, отвечающих за информационную безопасность. Предлагаются различные опции, поэтому каждый может выбрать наиболее подходящий формат, чтобы сделать обучение максимально эффективным и доступным. По итогам обучения каждый слушатель получает удостоверение. Детальнее ознакомиться с полным перечнем доступных курсов можно на сайте Учебного Центра Softline и Центра ИКТ.

- Кто он - типичный слушатель ваших курсов? Какими навыками и знаниями в ИТ должен обладать человек, чтобы стать слушателем ваших учебных курсов? Есть ли какие-то тенденции, которые вы наблюдаете?

- Учебный Центр Softline проводит корпоративное обучение на всех уровнях: топ-менеджеры и руководители, менеджеры, IT- и ИБ-специалисты, IT-директоры, HR-директоры, пользователи. Среди слушателей Учебного Центра Softline абсолютно разные люди, у которых разные задачи и разные исходные данные.

На обучение приходят как сотрудники, которых направили обучаться их работодатели, так и частные лица, которые инвестируют в собственное образование.

Общая черта для всех них – это желание получить знания и применить их на практике.

Если говорить о тенденциях, то здесь стоит сказать о кардинальной смене формата обучения.

Так, например, если раньше IT-специалисты предпочитали очное обучение, то сегодня большинство выбирает дистанционный формат. То есть людям сейчас важно пройти курс в максимально короткий срок, но при этом объемно и целенаправленно.

- Как проходит процесс обучения? Кто преподаватели?

- Softline предлагает, как очное, так и дистанционное обучение по всем направлениям.

Все преподаватели курсов регулярно проходят обучение у вендоров, многие являются тренерами международного уровня и практикующими специалистами, которые не только занимаются теоретической подготовкой, но и участвуют в реальных проектах Softline как инженеры и консультанты.

В рамках обучения применяются различные форматы – дневные и вечерние, очные и смешанные курсы, а также удаленные лабораторные практикумы, тренинги и вебинары.

- Фируз, как Вы считаете, поможет ли наличие сертификата слушателям стать успешнее на ИТ-рынке Таджикистана? Ведь бытует мнение, что это не влияет на уровень знаний?

- Выражу свое несогласие. На базе Учебного Центра действуют центры тестирования и сертификации IT-специалистов, что позволяет им сдать экзамен и получить официальный статус сертифицированного специалиста по любому направлению.

Сдача экзаменов проходит под наблюдением видеокамер, и в случае любого нарушения правил вендор просто не выдаст слушателю сертификат. Я лично могу гарантировать, что сертификат нашего Учебного Центра сразу же повысит ценность и стоимость специалиста на IT-рынке страны и позволит ему выполнять свою работу на высоком уровне.

Талъат Нуманов: Я согласен с Фирузом в том, что если слушатель сдает тест, то, как ожидается, IT-общественность признает его как специалиста в соответствующей области. Мы в Центре ИКТ реализуем различные проекты, основной целью которых является развитие человеческих ресурсов, подготовка IT-специалистов и их обучение новейшим программам, и центры тестирования Учебного Центра Softline позволят нашим слушателям подтверждать полученные в процессе обучения знания.

- Как, по вашему мнению, профессиональный рост руководителей и специалистов ИТ-отрасли скажется на развитии страны?

Талъат Нуманов: Знания и осведомленность о сегодняшних ИТ-реалиях сотрудников и, в особенности, ИТ-руководителей, являются одним из важнейших условий успешного функционирования современного государства, так как ускорение научно-технического прогресса и цифровая трансформация происходят быстрее, чем устаревают профессиональные знания и навыки.

Никто не будет спорить с тем, что уровень соответствия профессионализма персонала требованиям экономики, социальной сфере, безопасности возможно только при активном понимании таких факторов развития, как целеполагание и четкое построение всех сторон деятельности государства на всех уровнях управления. Все это, безусловно, относится и к отрасли ИТ. Это одна из ключевых отраслей современного государства, поскольку создание единого государственного информационного пространства укрепляет взаимодействие общества и государства, повышает доверие к власти, повышает эффективность работы органов, обеспечивает общество необходимой информацией.

Фируз Нуриддинов: Соглашусь с Талъатом, но мне бы хотелось сделать отдельный акцент на вопросе кибербезопасности. Тема в последнее время очень актуальна. Все без исключения мировые специалисты отмечают рост угроз кибербезопасности. Это касается как бизнеса, так и государства. Именно поэтому в линейке наших курсов присутствует огромное количество программ, разработанных экспертами по информационной безопасности. Все они направлены на повышение уровня компетенций специалистов и офицеров ИБ и призваны, в первую очередь, помочь в борьбе с современными киберугрозами, как в отношении конкретного юридического лица, так и в масштабах всего государства.

Представители компаний, работающих в сфере ИКТ, говорят о влиянии инициатив государства на развитие отрасли, а также о возможностях, которые бы открывались перед бизнесом в свете реализуемых инициатив. Поэтому, очевидно, что именно повышение уровня квалификации ИТ-специалистов напрямую влияет на развитие ИКТ. А в развитии ИКТ заключен наибольший потенциал для социально-экономического развития государств.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus