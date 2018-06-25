Рост цен на топливо – сжиженный газ и бензин, который наблюдается в Таджикистане в последние дни, не должен спровоцировать взлета цен на рынках, особенно на товары первой необходимости, продукты питания. Так считает депутат нижней палаты парламента страны, лидер Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода.

«Некоторые депутаты нижней парламента Таджикистана по данному вопросу неофициально попросили позицию правительства республики, профильных министерств и ведомств страны, где нас заверили, что меры по стабилизации цен на рынке топлива принимаются. Ведутся переговоры с производителями газа и бензина в России, Казахстане, и поставщиками топлива на наши рынки, изучается вопрос о выставлении на продажу газа и бензина из госрезервов», - отметил депутат.

При этом депутат подчеркнул, что колебания цен на нефтепродукты в Таджикистане, который полностью зависит в этом вопрос от внешних поставок, - не новшество, и такие случаи быстро регулируются.

«В ценообразование на любой товар или услугу по реалиям рыночной экономики правительство не должно вмешиваться, но в данном случае, по-моему мнению, правительство должно контролировать цену на сжиженный газ и бензин», - подчеркнул Усмонзода.

Саидджафар Усмонзода заявил, что запасов продовольствия в магазинах, на рынках и складах любого района или города Таджикистана таковы, что незначительные колебания цен на ГСМ могут спровоцировать рост цен на продукты питания, товары первой необходимости. Но депутат призывает вспомнить о совести:

«Если грузовой автомобиль с грузом 10-12 тонн картофеля или лука из Турсунзаде проедет до Душанбе и водитель заправит машину на 30-40 сомони больше обычного, то цена на эти овощи не должна значительно повышаться, ведь здесь, прежде всего, надо иметь совесть», - считает депутат.

В Таджикистане в третьей декаде уходящего месяца существенно выросли цены на автомобильное топливо. И уже есть реакция рынка: топливо подорожало на 15-20%, повысилась и стоимость проезда на междугороднем транспорте.

Стоимость топлива на автозаправочных станциях столицы начала расти на следующий же день после праздника по окончании месяца Рамазан. Наиболее значительно выросли цены на сжиженный газ, которым в республике пользуются более половины автомобилистов: за последние десяти дней он подорожал почти на 33% - с 3,40 до 4,50 сомони за 1 литр.

Цены на «народную марку» бензина (АИ-92) на АЗС Душанбе повысились на 12% (с 6,80 до 7,60 сомони за литр), а на дизельное топливо – на 13% (с 7,00 до 7,90 сомони).

Зафиксирован также рост стоимости этих трех наиболее востребованных видов автомобильного топлива на Севере страны: так, газ здесь стоит 4,20 сомони, бензин марки АИ-92 – 7 сомони, а дизельное топливо – 7,40 сомони. В Кулябе на сегодняшний день литр газа продают по цене 4,70 сомони.

Аналогичная ситуация с ценообразованием на нефтепродукты произошло в России в конце мая - начале июня текущего года. Там на данную проблему быстро среагировали правительство и президент.

По данным Росстата, цены на бензин в России в мае 2018 года выросли на 5,6% по сравнению с апрелем, а в годовом выражении - на 11,3%. На 10 июня средние цены на бензин в РФ увеличились на 8,2%, а на дизельное топливо - на 8,5%.

Для их сдерживания правительство России вынуждено было снизить с 1 июня акцизы на бензин на 3 тыс. рублей с тонны и на дизельное топливо на 2 тыс. рублей с тонны и отказаться от планового повышения акцизов на 700 рублей с 1 июля. Кроме того, власти РФ договорились с нефтекомпаниями о "заморозке" цен на топливо и росте поставок на внутренний рынок, пригрозив в случае подорожания бензина повысить экспортную пошлину на нефтепродукты.

"В целом ситуация на рынке стабильна. Меры, которые были приняты правительством, дали эффект. Но, тем не менее, надо отслеживать все процессы, которые происходят на нефтяном рынке и на рынке бензина. При необходимости будем предпринимать дополнительные шаги", - заявил 21 июня на заседании правительства премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Как ранее сообщал глава Роснефти Игорь Сечин, правительство РФ может ввести квоты для всех российских нефтепроизводителей по поставкам нефти на внутренний рынок. По его словам, такая мера обсуждалась на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 20 июня.

Он отметил, что для всех нефтяных компаний предлагается ввести квотирование поставок на внутренний рынок на уровне 17,5% от всей добычи, что обеспечивает текущий уровень потребления - порядка 90 млн тонн нефтепродуктов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus