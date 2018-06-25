18-летняя дочь Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева Венера вышла замуж. Избранником внучки Нурсултана Назарбаева стал 22-летний Дален Чайжунусов.
Как сообщает Zakon.kz, свадьба состоялась 23 июня в Алматы, в одном из отелей. Судя по опубликованным в Сети фотографиям, это был Ritz-Carlton.
Издание отмечает, что на церемонию были приглашены самые близкие родственники и друзья семьи.
Свадьба прошла с соблюдением казахских традиций. Гостей также угощали блюдами казахской кухни с элементами европейской.
В музыкальном украшении торжества предпочтение было отдано отечественным исполнителям, однако не обошлось и без приглашенных звезд: поздравить молодых приехал Филипп Киркоров - давний друг и творческий партнёр Дариги Назарбаевой.
Жених внучки Назарбаевой родился и вырос в Алматы, окончил юридический факультет Казахского национального университета имени аль-Фараби.
Венера - студентка, изучает общественные коммуникации и искусство, участвует в благотворительных акциях, которые проводит ее мать - Дарига Назарбаева.
Венера Назарбаева родилась в мае 2000 года. Несмотря на юный возраст, она успела попробовать себя в разных сферах: исполнила песню Бритни Спирс на ретро-фестивале «Алма-Ата, моя первая любовь» и сыграла эпизодическую роль в казахстанско-российско-германском фильме «Байконур», пишет forbes.kz.
Супруг внучки президента – представитель династии Чайжунусовых. О самом молодом человеке информации в открытых источниках мало, однако известно, что член семьи Аллен Чайжунусов в 2010-2012 занимал должность управляющего директора ТОО «Самрук-Казына Контракт», а также был назначен генеральным комиссаром секции Казахстана на всемирной выставке «ЭКСПО-2020 Дубай».
Старший сын Дариги Назарбаевой Нурали Алиев женат на Аиде Имашевой, дочери Берика Имашева, председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана. Младший сын Дариги Назарбаевой Айсултан Назарбаев в 2013 женился на Алиме Боранбаевой, дочери казахстанского бизнесмена Кайрата Боранбаева.
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Гость3
Был простым юристом. Сейчас кучу талантов в нем "откроют".
Угафзода 4
.......за обычного.......
Теперь он будет необычным, каким-нибудь министром. Делов-то...... да и дедушка не позволит бедствовать. Или это намёк, что принц Гарри поспешил со свадьбой?
Гость6
Киркоров не поет на свадьбах обычных юристов :)))
Угафзода Гость2
Ещё как поёт за бабло, хоть у васей пупкиных. Он знает, что деньги не пахнут.
Гость Гость3
Он поет на свадьбе внучки Назарбаева. Безвозмездно, то есть даром.