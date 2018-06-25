Второй тур ЧМ-2018 получился необычайно интересным. Тур опять же получился не без сенсаций и принес большее количество забитых голов, чем 16 матчей первого раунда – 47 против 38, то есть практически 3 гола за игру, что довольно много. Особенно преуспели с результативностью сборные в группе G, забившие в двух встречах 14 мячей. Также отметим нового лидера в гонке бомбардиров. О последних матчах 2-го тура в нашем обзоре, который основан на материалах портала «Футбол на куличах».

9 день турнира

Трудная победа фаворита

Группа Е

БРАЗИЛИЯ - КОСТА-РИКА - 2:0 (0:0).

Голы: Коутиньо, 90+1 (1:0). Неймар, 90+7 (2:0).

Фото russian.rt.com Нападающий сборной Бразилии по футболу Фелипе Коутиньо признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года с командой Коста-Рики.

Бразильцы вальяжно начали игру. Но затем вспомнили, что являются фаворитами, и создали несколько потенциально голевых моментов, но Коста-Рика держалась. Как отмечает в своем обзоре портал «Футбол на куличках», в дебюте второго тайма мяч чудом не побывал в воротах Наваса – сперва спасла перекладина, затем дежуривший на линии ворот защитник. С каждой следующей минутой атаки бразильцев становились всё злее, а аутсайдер стоял насмерть. Кульминации давление достигло на 77-й минуте, когда Неймар картинно упал в штрафной, после того как Джанкарло Гонсалес придержал его рукой, а судья Бьорн Куйперс указал на «точку». Однако затем рефери решил посмотреть повтор и впервые в истории чемпионатов мира отменил пенальти.

Казалось, Коста-Рика выстоит, но в компенсированное время бразильцы всё-таки вскрыли этот крепкий орешек. Роберто Фирмино выиграл верховое единоборство после подачи в штрафную, Жезус выполнил скидку на набегавшего Коутиньо, а тот ударом между ног вратарю забил свой второй мяч на турнире.

Гол бразильцы праздновали так, как будто выиграли Кубок мира. К месту события попытался рвануть даже главный тренер Тите, но споткнулся о газон и совершил неловкий кувырок на траве.

А Бразилия на 97-й минуте забила ещё, и отличился тот, от кого этого гола так долго ждали. На протяжении всего матча Неймар сражался не только с соперником, но и с невезением, но в итоге победил. Неудивительно, что после финального свистка лидер пентакампеонов не смог сдержать слёз.

Бенефис Мусы и невезение исландцев

Группа D

НИГЕРИЯ - ИСЛАНДИЯ - 2:0 (0:0).

Голы: Муса, 49 (1:0). Муса, 75 (2:0).

Фото AFP Автор дубля нигерийский форвард Ахмед МУСА.

Матч между сборными Нигерии и Исландии имел огромное турнирное значение для коллективов из квартета D. После разгромного поражения от Хорватии, сборная Аргентины оказалась заложником ситуации и была обязана пристально следить за результатом данной встречи. Победа подопечных Хеймира Хадльгримссона практически лишала Лионеля Месси и компанию шансов на продолжение выступления на мундиале.

На 49-й минуте Муса при содействии Келечи Ихеаначо и Виктора Мозеса организовал кинжальную контратаку своей команды, которую сам же и завершил точным ударом в ближний угол ворот Ханнеса Халлдорссона. А спустя 26 минут он стал автором настоящего шедевра. 25-летний уроженец Джоса в одиночку обыграл нескольких защитников и вратаря противника, после чего точным ударом послал мяч в сетку.

Швейцарский характер и неудержимый Шакири

Группа Е

СЕРБИЯ - ШВЕЙЦАРИЯ - 1:2 (1:0).

Голы: Митрович, 5 (1:0). Джака, 52 (1:1). Шакири, 90 (1:2).

фото: fifa.com Гол Шакири принес Швейцарии волевую победу над Сербией

Удача улыбнулась сербам уже в первые пять минут встречи. Подопечные Крстаича провели массированную атаку, в ходе которой Александар Митрович с промежутком в 30 секунд дважды опасно бил головой по воротам Янна Зомера. Сначала голкипер выручил свою команду, но во втором эпизоде оказался бессилен. Мяч спланировал под перекладину и оказался в сетке.

Однако Сербия не сделала никаких выводов из печального опыта Бразилии. Вместо того, чтобы попытаться развить своё преимущество, «белые орлы» откатились на свою половину поля и полностью отдали инициативу противнику. В итоге это вылилось в подавляющее преимущество Швейцарии по проценту владения мячом (62 — 38), а также ряд опасных моментов у ворот Владимира Стойковича.

Сербы полностью потеряли контроль над игрой и пропустили два мяча.

Что сказали тренеры

Тите, главный тренер сборной Бразилии:

Фото ftbl.ru Тите, главный тренер сборной Бразилии поблагодарил Неймара за второй гол в ворота Коста-Рики

"Конечно, Неймар - личность, но эта личность проявляется, когда весь коллектив хорошо играет. Он 3,5 месяца был травмирован, и прошлая игра была у него первой официальной после перерыва. Он дойдет до своего уровня, вот увидите".

Оскар Рамирес, главный тренер сборной Коста-Рики:

"По-моему, мы очень хорошо сыграли, но мы играли с командой, в которой собраны гениальные игроки. Мы не смогли реализовать моменты, которые нам удавалось создавать. У нас была пара-тройка моментов, но мы не забили".

Гернот Рор, главный тренер сборной Нигерии:

"Победитель выйдет в следующий этап, и мы будем играть на победу. Мы играли товарищеский матч в Краснодаре, обыграли аргентинцев, но тогда не было Месси. Но мы знаем, что можем их обыгрывать, и думаю, что у нас хорошие шансы победить сборную Аргентины".

Хеймир Хадльгримссон, главный тренер Исландии:

"Не сказал бы, что игроки были медленными. Это была не идеальная игра, но все выкладывались по полной. Может, температура на них повлияла, для нас было жарковато. Но здесь важно, что сборная Нигерии сыграла очень хорошо. Мы выбрали неверную тактику и атаковали беззубо. Нигерийцы же хорошо проводили быстрые атаки".

Младен Крстаич, главный тренер сборной Сербии:

"Мы можем быть удовлетворены первым таймом, мы заслуженно забили гол. После ответного мяча мы играли на равных, выпустили атакующего полузащитника вместо оборонительного, но, к сожалению, пропустили на 90-й минуте. С первого дня мы понимали, что Бразилия - фаворит нашей группы и всего турнира. Теперь нам нужно обыгрывать эту команду: мы сделаем всё, что в наших силах. Ничего невозможного нет. Постараемся найти их слабости и использовать их".

Владимир Петкович, главный тренер сборной Швейцарии:

"Нам было сложно в первом тайме, тем более соперник забил быстрый гол. Но когда мы сравняли счёт, то команда получила дополнительные эмоции. Думаю, не многие верили в перерыве матча, что мы сможем переломить ход встречи. Но во втором тайме именно мы контролировали ситуацию. Вообще, мы развиваем психологию победителей. Даже когда проигрываем, то пытаемся переломить ход матча. И предыдущая игра с Бразилией это тоже подтвердила.

10 день турнира

Бельгийский «каток» в действии

Группа G

БЕЛЬГИЯ - ТУНИС - 5:2 (3:1).

Фото: Sportbox.ru Бельгийский форвард Ромелу Лукаку – автор дубля в матче с Тунисом

Голы: Эден Азар, 6 - с пенальти (1:0). Ромелу Лукаку, 16 (2:0). Дилан Бронн, 18 (2:1). Ромелу Лукаку, 45+3 (3:1). Эден Азар, 51 (4:1). Миши Бачуайи, 90 (5:1). Вахби Хазри, 93 (5:2).

Сборная Бельгии еще раз доказала, что не зря ее причисляют к фаворитам турнира. В матче против Туниса, с первых минут стало ясно, что бельгийцам не составит большого труда обыграть соперника. К 16-й минуте подопечные Мартинеса вели со счетом 2:0. Но вскоре пропустили гол от Бронна, но все равно ощущалось колоссальное превосходство в классе. В начале второго тайма бельгийцы забили еще два мяча и сняли посети все вопросы о победителе. Далее команды еще раз обменялись голами и подарили болельщикам голевую феерию.

Итоговый счет 5:2 и Бельгия вышла на стадию плей-офф.

Мексика почти в «Плей-офф»

Группа F

ЮЖНАЯ КОРЕЯ - МЕКСИКА - 1:2 (0:1).

Голы: Вела, 26 - с пенальти (0:1). Х. Эрнандес, 66 (0:2). Сон Хын Мин, 90+3 (1:2).

Фото korrespondent.net Очоа – вратарь Мексики – оджин из лучших в ЧМ

До середины первого тайма команды ничего толком не сумели внятную игру, кроме катания мяча по всему периметру поля. Затем азиаты создали два момента, но удар Хон Мин Сона заблокировал Альварес, а с выстрелом Ким Ён Гвона справился Очоа. И сразу после этого мексиканцы заработали пенальти, и Вела на 26-й минуте реализовал его. Второй тайм стал продолжением тайма первого: вновь неспешная раскачка, корейские атаки и гол от мексиканцев.

На этот раз отличился Хавьер Эрнандес, который после контратаки обыграл защитника и пробил из пределов штрафной мимо голкипера сборной Южной Кореи. К чести азиатов, они не стали в сторонке, а продолжили гнуть свою линию и забили в компенсированное время гол престижа, когда Хон Мин Сон из-за пределов штрафной уложил мячик точно под перекладину.

Чудесное спасение чемпиона

Группа F

ГЕРМАНИЯ - ШВЕЦИЯ - 2:1 (0:1).

Голы: Тойвонен, 32 (0:1). Ройс, 48 (1:1). Кроос, 90+5 (2:1).

Фото REUTERS Сочи. Германия - Швеция - 2:1. 90+5-я минута. Гол Тони Крооса (за кадром).

Сборная Германии, находясь у каря пропасти, все же сумела избежать грандиозного провала. Действующие чемпионы мира сперва были в шаге от досрочного вылета, затем оказались в онлайн-ситуации, когда все в группе зависит от других, но на последних минутах, в меньшинстве и благодаря гению Тони Крооса все же вырвали победу над Швецией.

Поединок со шведами подопечные Лева начали за здравие, обложили чужую штрафную, создали два голевых момента и... нарвались на опаснейшую контратаку, но Берга завалил в штрафной Боатенг, поэтому тот не забил. Судья, будто забыв, что у него есть видеоповтор, дал знак продолжать игру. А опешившим шведским болельщикам крутили момент, как Жером бьет по ногам Маркуса. После этого игра успокоилась, но ровно до 32-й минуты, когда Кроос заигрался в опорной зоне, подарил мяч шведам, а те быстренько оформили контратаку, в концовке которой Тойвонен перебросил мяч по красивой дуге над Нойером. Гол! И под Левом зашаталось кресло. Но в начале второго тайма зажег искру надежды у немцев гол Ройса. До конца матча оборона шведов трещала, но не сдавалась. Сил убегать в контратаки у «росомах» особо не было, но они ухитрились «удалить» с поля Боатенга за срыв атаки и вторую желтую. Казалось, что все так и закончится ничьей, но на 5-й добавленной минуте Кроос разыграл с партнером штрафной, назначенный за снос Вернера, и с правой от левого края владения Ульсена уложил мяч точно в дальнюю «девятку». 2:1 – Германия спасена!

В третьем туре победы шведов и немцев могут принести им путевки в плей-офф. Мексике хватит ничьей, а Южная Корея выйдет из группы только в случае победы в два мяча (если обыграть в один, то там вступят в силу дополнительные показатели) над Германией и поражения Швеции от Мексики.

Что сказали тренеры

Роберто Мартинес, главный тренер сборной Бельгии:

"Сегодня можно немножко попраздновать, вся Бельгия может отдохнуть, у нас не так уж много возможностей для этого. В этой победе очень важна роль болельщиков, сегодняшняя игра была очень важной, тунисцы хотели победить, и здесь было два варианта: разбивать давление соперников или же проигрывать. Но это не значит, что мы играем идеально, прямо завтра мы начнем подготовку к следующим матчам".

Набиль Маалул, главный тренер сборной Туниса:

"Как и ожидалось, матч был сложным. Предполагалось, что бельгийцы будут очень сложным соперником в этой группе, они были сильны, мы хотим извиниться перед болельщиками, которых было очень много на трибунах. Постараемся исправить ситуацию в будущем".

Син Тхэ Ён, главный тренер сборной Южной Кореи:

"Наши футболисты провели игру, о которой жалеть не стоит, все выступили как единая команда, до последней минуты. Я им благодарен, что они не сдавались до конца".

Хуан Карлос Осорио, главный тренер сборной Мексики:

"Я считаю, что мы играем очень хорошо пока, две игры были очень хорошие. Мы уделили больше внимания матчу против сборной Кореи, чем матчу против сборной Германии. Очень часто так бывает: когда играешь против команды из страны, где меньше футбольной истории, кажется, что можно почивать на лаврах, играть расслабленно, команда не может сосредоточиться. Но мы говорили о том, что надо сосредоточиться на каждой команде, чтобы не потерять фокус".

Йоахим Лев, главный тренер сборной Германии:

Фото REUTERS Главный тренер сборной Германии Йоахим ЛЕВ с тревогой ожидал спасение

"Конечно, это был практически детектив, за последние десять минут мы шли на максимальный риск, тем более у нас было численное меньшинство. Мы должны были победить любыми средствами, даже вничью нельзя было играть. До самого конца это была чистая драма, такое регулярно бывает в футболе. Мне было очень приятно после победного гола, тем более Кроос редко ошибается, для меня это был чрезвычайно радостный момент".

Янн Андерссон, главный тренер сборной Швеции Янн Андерссон:

"Сейчас внутри меня преобладают эмоции, хотя мы реализовали хорошие ходы и сыграли так, как мы и намеревались. Забили изумительный гол, все это видели, а если бы мы получили пенальти на нападающем Маркусе Берге, мы были бы в состоянии лидировать еще увереннее. Думаю, что немцы не создавали много шансов, мы хорошо оборонялись, я никого не обвиняю. Наверное, это самый тяжелый результат в моей карьере, ведь мы не набрали даже одного очка, но надежда умирает последней, к следующему матчу мы вернемся.

11 день чемпионата мира

Легкая прогулка для англичан

Группа G

АНГЛИЯ - ПАНАМА - 6:1 (5:0)

Голы: Джон Стоунз, 8 (1:0). Харри Кейн, 22 - с пенальти (2:0). Джесси Лингард, 36 (3:0). Джон Стоунз, 40 (4:0). Харри Кейн, 45+1 - с пенальти (5:0). Харри Кейн, 62 (6:0). Фелипе Балой, 78 (6:1).

Фото REUTERS Автор «хет-трика» Харри Кейн, английский форвард

Шесть голов забила Англия в ворота дебютанта мундиаля Панамы. Подопечные Саутгейта показали, что в этот раз вылетать в 1/8 финала (или после группового этапа) не намерены. Группа «Чайф» должна была исполнить свой бессмертный хит после первого тайма, заменив слова «Аргентина-Ямайка» на «Англия-Панама». За 45 минут практически каждый удар англичан, который шел в створ, превращался в гол. Начал разгром Стоунз, забивший головой после подачи корнера уже на 8-й минуте. Потом пенальти за снос Лингарда реализовал Кейн, а на 36-й минуте красивенным ударом издали отличился уже и сам Джесси. Дубль и вновь головой оформил Стоунз на 40-й, и он же на 44-й упал в чужой штрафной после стыка с Мурильо. Кейн с «точки» был вновь неумолим.

После перерыва на 62-й минуте в спорной ситуации оформил хет-трик Кейн, потому как был в офсайде Харри, но рефери повтор смотреть не стал. А на 78-й состоялся исторический первый гол сборной Панамы на чемпионатах мира. Балой открылся под навес Авилы со стандарта и из пределов штрафной расстрелял ворота Пикфорда. Больше публику команды решили не веселить. Как итог, у Англии и Бельгии абсолютно одинаковая разница мячей и при ничьей в третьем туре в дело вступят дополнительные показатели.

Равные возможности

Группа H

ЯПОНИЯ - СЕНЕГАЛ - 2:2 (1:1)

Гол: Садио Мане, 11 (0:1). Такаси Инуи, 34 (1:1). Мусса Ваге, 71 (1:2). Кэйсукэ Хонда, 78 (2:2).

Фото kp.ru Сборные Японии и Сенегала сыграли вничью на "Екатеринбург арене".

Сенегал провел убедительнее первый тайм, ярче атаковал, сходу захватил инициативу, открыл быстро счет. Однако японцам удалось восстановить равновесие, пусть до перерыва они и не выглядели уверенными. Во втором тайме ролями соперники поменялись. Уже Япония играла активнее, напористее, жестче. На некоторых отрезках японцы всерьез прижимали противника, создавали моменты, однако вновь вперед вышли сенегальцы, сделав это в результате розыгрыша красивой комбинации. Надо отдать должное азиатам, которые отреагировали стремительно, начали мощное наступление и через несколько минут вновь сравняли счет. Причем отличился вышедший на замену Хонда, старый знакомый наш по ЦСКА еще. После такого двойного обмена голами и опасными моментами команды стали больше друг друга опасаться, поскольку возросла цена ошибки, а ничья была какой-никакой синицей в руках перед заключительным туром. Поэтому на последних минутах Япония и Сенегал обменялись аккуратными набегами, когда хочется и колется. В целом же результат закономерен.

Левандовски покидает чемпионат мира

Группа H

ПОЛЬША - КОЛУМБИЯ - 0:3 (0:1)

Гол: Ерри Мина, 40 (0:1). Радамель Фалькао, 70 (0:2). Хуан Куадрадо, 75 (0:3).

Фото: FIFA Радость колумбийцев после победы над Польшей

Поединок получился сверхнапряжённым, особенно первый тайм. Соперники долго не создавали по-настоящему опасных моментов, но борьба на поле шла от ножа, и её итогом стала вынужденная замена на исходе получаса игры - вместо получившего травму Абеля Агилара вышел Матеус Урибе. Впрочем, как оказалось, отряд не заметил потери бойца. Колумбийцы к концу первого тайма стали переигрывать осторожных поляков, и на 40-й минуте номинальные гости вышли вперёд - свою фамилию на табло зажёг Ерри Мина. Однако номинальные хозяева не встрепенулись после пропущенного мяча.

По-настоящему они включились только в середине второго тайма, и Роберт Левандовски едва не сравнял счёт. Но колумбийцы тут же подловили соперника на контратаке, и Радамель Фалькао свой шанс не упустил. А очень скоро Хуан Куадрадо довершил разгром "белых орлов". В концовке поединка у колумбийцев, исчерпавших лимит замен, получил повреждение Давид Оспина, но даже травмированного голкипера поляки пробить не смогли.

Фото sovsport.ru Капитан сборной Польши Левандовски назвал колумбийцев самой сильной командой, с которой поляки играли в последние годы.

Отличающаяся ранее своей великолепной физической готовностью команда Адама Навалки в России предстала лишь тенью самой себя. Поляки по делу уступили колумбийцам, не найдя контраргументов против поймавшего кураж соперника, и потеряли даже теоретические шансы на выход в 1/8 финала.

Что сказали тренеры

Акира Нисино, главный тренер сборной Японии:

"Если бы мы были точнее, то мы бы победили. Во втором тайме играли на победу, заработали золотое очко, так как команда Сенегала непростая, надеемся, что это заработанное очко позволит выйти в плей-офф чемпионата мира по футболу".

Алиу Сиссе, главный тренер сборной Сенегала:

Фото sport.ua Тренер Сенегала Алиу Сиссе отдал дань уважения сопернику

"Японцы играли так, как мы ожидали. Это очень техничная команда, которая здорово играет в пас. Мы старались выталкивать их из зоны комфорта, воспользовались ошибками соперника. Японцы играли более технично, сравнивали счет. Они сыграли лучше нас, а мы сыграли хуже, чем в матче с поляками".

Адам Навалка, главный тренер сборной Польши:

"Колумбийская сборная была намного лучше, я их искренне поздравляю. Сегодня мы выложились полностью, использовали все ресурсы в нападении. После пропущенного мяча мы атаковали, используя наших опытных игроков, но нам противостояли не менее сильные футболисты, такие, как Хуан Куадрадо, Хамес Родригес и другие. Мы стали больше атаковать, но оставляли свободное пространство, поскольку надо было отыгрываться, но у нас не шла игра, колумбийцы же использовали контратаки и забили еще два мяча".

Хосе Пекерман, главный тренер сборной Колумбии:

"Вначале хотелось бы сказать несколько слов о Карлосе Санчесе, поскольку последние дни он столкнулся с непростой ситуацией. Мы всей командой старались поддержать его, этот результат хотели бы посвятить ему. Этот матч был очень важным, поэтому мы подготовились к нему, продемонстрировав многое из того, что планировали. Потихоньку мы находим свою лучшую форму, мы всегда хотели играть именно так".

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии:

"Мне очень приятно победить с таким результатом, на полчаса сборная Англии буквально захватила поле, хотя я не очень доволен первыми десятью минутами игры, когда английские игроки не сразу поняли, как использовать пространство, создаваемое панамской командой. Но сборная Англии продемонстрировала великолепное качество пасов и отличную командную игру. В перерыве сказал игрокам, что мы должны продолжить контролировать игру, несмотря на счет. Конечно, я недоволен моментом с пропущенным голом, но мне сложно критиковать футболистов после победы с таким счетом и учитывая высокую температуру на поле".

Эрнан Гомес, главный тренер сборной Панамы:

"Почувствовал большой подъем после того, как моя команда забила гол во втором тайме. Сборная Панамы могла пропустить еще больше голов. Мы пытались играть, но между командами Англии и Панамы огромная разница. Англичане играли очень эффективно, если бы во втором тайме мы не стали действовать более упорядоченно, то пропустили бы больше.

ЧМ-2018. 25 июня. Анонс матчей и расписание

В понедельник, 25-го июня, на 21-ом чемпионате мира состоятся 4 матча.

Наибольший интерес вызывает поединок Уругвай - Россия, который определит победителя группы А.

Обе команды набрали по 6 очков, но хозяева "Мундиаля" имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Поэтому подопечных Станислава Черчесова в предстоящей игре устроит и ничья.

В 2005 г. соперники встречались в товарищеском матче, который завершился вничью - 1:1. Стоит также напомнить, что на ЧМ-1970 сборная СССР в ? финала уступила латиноамериканцам (0:1) и выбыла из дальнейшей борьбы.

Ориентировочные составы сборных

Уругвай: Муслера - Варела, Хименес, Годин, Касерес - Нандес, Весино, Бентанкур, Де Арраскаэта - Кавани, Суарес.

Россия: Акинфеев - Жирков, Кутепов, Игнашевич, Фернандес - Зобнин, Головин, Черышев - Дзюба.

Фото ysia.ru Российские футболисты после победы на Египтом.

В параллельном поединке сойдутся национальные дружины Саудовской Аравии и Египета.

Из вечерних матчей можно выделить поединок Португалия - Иран.

Подопечные Фернанду Сантуша, набравшие 4 очка и делящие 1-2 места, лишь на один балл опережают идущую третьей азиатскую команду, которая оставляет на нынешнем "Мундиаля" очень хорошее впечатление.

На групповой стадии ЧМ-2006 португальцы взяли верх над иранской дружиной (2:0), а второй мяч забил Криштиану Роналду.

Ориентировочные составы команд

Португалия: Руй Патрисиу - Рафаэл Геррейру, Жозе Фонте, Пепе, Седрик Соареш - Жуан Мариу, Жоау Моутинью, Вильям Карвалью, Бернарду Силва - Криштиану Роналду, Гонсалу Гедеш

Иран: Али Бейраванд - Милад Мохаммади, Мортеза Пуралиганджи, Рузбех Чешми, Педжман Монтазери - Масуд Шоджаи, Эхсан Хаджсафи, Омид Эбрахими - Вахид Амири, Сердар Азмун, Алиреза Джаханбахш

В параллельном поединке сразятся сборные Испании и Марокко.

Время матчей

25.06.2018. Уругвай - Россия. 19:00.

25.06.2018. С. Аравия - Египет. 19:00.

25.06.2018. Иран - Португалия. 23:00.

25.06.2018. Испания – Марокко. 23:00.

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