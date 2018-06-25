ДТП произошло на столичном проспекте Исмоили Сомони, в районе Амфитеатра, вечером 23 июня.

Виновником ДТП стал находившийся за рулем мотоцикла марки «Хонда» 22-летний житель Душанбе, студент 4 курса Таджикского национального университета Бахтовар Хошим, сообщили "АП" в УГАИ МВД РТ.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, ее тело было доставлено в морг одной из столичных больниц.

Мотоциклист с тяжелыми травмами был госпитализирован.

МВД Таджикистана сообщает, что личность погибшей женщины не установлена.

В выходные в соцсетях был распространен пост с фотографией погибшей девушки из морга, в котором звучала просьба опознать погибшую - о ее личности ничего не было известно.

Однако нам удалось выяснить, что сбитая девушка была стюардессой авиакомпании "Таджик Эйр".

В компании подтвердили эту информацию. Погибшей оказалась 26-летняя Умеда Хасанова. Она пять лет проработала в национальной авиакомпании - с октября 2013 года.

Погибшая Умеда Хасанова

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