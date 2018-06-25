В Душанбе 24 июня, ближе к вечеру, загорелась шашлычная «Рохат», расположенная напротив столичного текстилькомбината. Для тушения пожара были задействованы несколько противопожарных расчетов, люди не пострадали.

Огнем была полностью уничтожена крыша ресторана, нанесен ущерб и самому помещению, сообщили «АП» в МВД Таджикистана.

Сумма ущерба, нанесенного огнем, пока уточняется.

По предварительной версии, пожар возник от неисправностей в электропроводке.

В июне в Душанбе были зарегистрированы пожары на рынке «Султони Кабир», турецком кафе «Мерве», в частном ресторане в районе Водонасосной.

По данным пожарных, все пожары возникли в результате коротких замыканий в электрических проводах.

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