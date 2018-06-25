Таджикистан решил не брать средства у Всемирного банка для финансирования строительства Рогунской ГЭС, пишет Reuters c ссылкой на исполнительного директора банка Сирила Мюллера.

Сирил Мюллер, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии, сказал в интервью, посвященном конференции по управлению водными ресурсами в Душанбе, что вместо этого банк сосредоточит свое внимание на модернизации другой крупной гидроэлектростанции:

«Причина, по которой мы не финансируем Рогун, заключается в том, что у правительства был ряд вариантов того, как действовать с Рогуном, и они хотели ускорить этот процесс, но мы сочли, что Всемирный банк будет более полезен для поддержки других инвестиций в энергетическом секторе», — сказал он.

Сообщается, что правительство и организация решили сотрудничать в финансировании реконструкции Нурекской электростанции:

«И это будет наш главный вклад в энергетический сектор на данном этапе», — сказал Мюллер.

Издание отмечает, что Таджикистан планирует выпустить еще облигации для финансирования строительства Рогуна, что, на фоне заявлений представителей Всемирного банка, кажется наиболее вероятным способом найти средства.

В прошлом году Таджикистан выпустил дебютные еврооблигации на сумму 500 млн долларов, чтобы собрать деньги на мегапроект стоимостью 3,9 млрд долларов, но остается неясным, откуда будет поступать дальнейшее финансирование.

Мюллер отметил, что улучшение отношений между Таджикистаном и Узбекистаном создает хорошие перспективы для экспорта электроэнергии.

Тем временем, официальный Душанбе призвал ЕББР определиться с инвестпроектами

В ходе встречи первого заместителя главы Национального банка Таджикистана Джамолиддина Нуралиева с вице-президентом ЕБРР Бетси Нельсон, которая прошла в конце прошлой недели в Душанбе, таджикская сторона обратила внимание представителя ЕБРР на инвестирование энергетического сектора республики, в том числе, Рогунской ГЭС, сообщает пресс-служба НБТ.

На встрече вице-президента ЕБРР с вице-премьером Таджикистана Азимом Иброхимом Бетси Нельсон, которая впервые посетила Таджикистан, заверили, что Душанбе заинтересован в развитии и укреплении отношений с ЕБРР, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

С 1992 года, когда Таджикистан стал членом ЕБРР, банк инвестировал свыше 120 проектов в сферах энергетики, транспорта, коммунального хозяйства, водоснабжения в РТ на общую сумму 634 миллионов евро.

Азим Иброхим и Бетси Нельсон согласовали вопросы, связанные с инвестированием создания рынка сбыта электроэнергии, доступности финансовых ресурсов, поддержки частного сектора экономики Таджикистана.

Бетси Нельсон заверила вице-премьера Таджикистана в том, что ЕБРР, исходя из своих возможностей, будет продолжать оказывать содействие в укреплении финансового и банковского сектора.

Отметим, что ЕБРР имеет тесные контакты с кредитными организациями Таджикистана. Данный международный финансовый институт владеет 10,7% акциями «Банка Эсхата», 12% - «Агроинвестбанка», 13,7% - «Акссесбанк Таджикистана» и 12,5% - «Имон Интернешнл».

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