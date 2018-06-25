Эмомали Рахмон в ходе своей рабочей поездки по районам и городам Согдийской области 24 июня встретился с активом Шахристанского района и призвал население района укрепить дружбу с Узбекистаном, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент в своем выступлении перед активом района, который граничит с Узбекистаном, призвал их укрепить дружественные узы и бизнес контакты с узбеками.

При этом глава государства напомнил, что в Шахристане живут в мире и согласии таджики и узбеки.

«Вы всегда должны помнить, что наша дружба имеет многовековые корни, в ее начале стояли выдающиеся сыны таджиков Мавлоно Абдурахмон Джами и узбеков Мир Алишер Наваи», - отметил таджикский президент.

Эмомали Рахмон подчеркнул, что государства, в которых царствует мир и стабильность, а народы живут в дружбе и братстве, будут неуклонно развиваться, а их авторитет в мире возрастет.

Президент сегодня утром прибыл в Истаравшан, где ознакомится с социально-экономическим положением, сдает в эксплуатацию новые объекты, примет участие в торжествах, посвященных 21-й годовщине Дня национального примирения - достижения мира и согласии в Таджикистане.

Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию центр торговли и обслуживания «Фаровон», который построен на сумму свыше 2 миллионов сомони, местным предпринимателем Шукрулло Ашуровым.

Здесь президент вручил 150 сиротам из Истаравшана, районов Джаббор Расулов, Спитамен и Деваштич памятные подарки.

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