Президент, который утром дал старт строительству в Айнинском районе очередного предприятия "ТАЛКО", посетил после этого Шахристан. Здесь для него приготовили выставку сельскохозяйственной продукции и концерт.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /33

В Шахристане Эмомали Рахмон открыл новое здание хирургического и реанимационного отделения Центральной больницы Шахристанского района, ознакомился с деятельностью земледельцев торгового кооператива «Шахристон», возведением интенсивного сада в этом хозяйстве, посетил новое общежитие при школе-интернате имени Дододжона Бойматова и открыл Дворец культуры в Шахристане.

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