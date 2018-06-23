Фахриддин Назаров – бывший участник банд-группы Рахмона Сангинова, известного как Рахмон Гитлер, которая орудовала в столице и ее окрестностях в конце 90-х годов прошлого столетия, осужден на 15 лет. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на «Ховар».

Суд доказал причастность 43-летнего Фахриддина Назарова, жителя города Душанбе, к вооруженным разбоям и изнасилованиям, совершенным им в конце 90-х - начале 2000 годов в составе банды, и приговорил к 15 годам лишения свободы.

Свои преступные деяния он совершал в местечке Теппаи Самарканди Ленинского района (ныне район Рудаки), где и дислоцировалась банда Рахмона Гитлера, а также в городе Душанбе.

Несколько лет бандитская группировка под руководством «Рахмона Гитлера» и «Шайха Мансура» бесчинствовала на окраине Душанбе, но в 2001 году против бандитов была проведена специальная операция правительственных сил. В итоге были убиты и задержаны десятки членов группировки. В ходе спецоперации были убиты главари группировки – Рахмон Сангинов и Мансур Муаккалов.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus