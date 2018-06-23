Сейчас эту яркую девушку зовут Жасмин, а вообще она родилась мальчиком в узбекской деревне. Родители назвали её Музаффаром. Это сегодня в Москве она живёт открыто и не скрывает, что трансгендер. Она сменила пол. На это понадобилось 12 лет и 12 операций.

Жасмин ведёт странички в соцсетях, где, не стесняясь, рассказывает о себе, получает много писем от таких же, как она – родившихся «не в своём теле» – с просьбой помочь, даёт им советы и поддерживает.

Но так было не всегда. Жасмин поделилась с нашим партнером - «Открытой Азией онлайн» воспоминания о своём детстве и об издевательствах; о попытке суицида; о том, как в погоне за лучшей жизнью она попала в рабство; как её заставляли отрабатывать деньги за операцию проституцией.

Но Жасмин убеждена: если человек по-настоящему мечтает вернуть «своё тело», его ничего не остановит и не сломает:

"Я родилась в деревне, в Узбекистане, в Андижане. В детстве всегда обижалась, что меня одевали в мужскую одежду, постоянно брала у сестёр помаду, одежду. Родители думали, что я прикалываюсь, не понимали. Когда мне было 8 лет, я подошла к маме и спросила: «Зачем вы меня мучаете, одеваете в мужскую одежду?» Плакала, закатывала истерики. В связи с чем у меня даже волосы начали выпадать. Мы пошли в больницу к эндокринологу и маме сказали, что у меня гендерная дисфория, такое бывает, но в Узбекистане ничем не могут помочь. Мама переживала, что я такая и вскоре, когда мне было 11 лет, мама умерла".

Жасмин вспоминает, что после смерти родного человека она начала голодать, отец стал пить, подросток был вынужден попрошайничать, несколько раз были попытки суицида.

В 16 лет Музаффар собрал вещи и сбежал в Ташкент, начал работать на базаре, таскать тележку. На жизнь хватало, но была мечта – уехать в Москву и там работать, сделать операцию по смене пола.

"В один день на базаре ко мне подошла женщина и спросила, не хочу ли я поехать в Россию на заработки. Естественно, нелегально – сажать арбузы и дыни. Приехали в Ростов, и меня продали на 8 месяцев в рабство. Мы сажали 100 гектаров лука и 100 гектаров арбуза без выходных. В конце сезона дали 3000 рублей, на тот момент это было 100$, и я решила сбежать в Москву. В дороге встретила парней и рассказала им, что трансгендер. Никогда не боялась и не стеснялась говорить, что чувствую себя женщиной. Парни сказали, что нужно отрезать волосы, так как не смогут в таком виде принять на работу и помочь. И я постриглась прямо в поезде… Мы приехали в деревню Пушкино. Пока я сходила в магазин, парни забрали все мои сумки и деньги. Так я осталась без денег в незнакомом месте. Увидела женщину, спросила, знает ли она таких ребят, и женщина поняла, что меня обманули. Предложила остаться работать у неё – чистить снег во дворе".

с сайта theopenasia.net

Но мечта никогда не покидала меня...

Так Жасмин проработала год, потом была работа грузчиком в магазине, потом – продавцом и кассиром.

"Работала, не давала никому повода, чтобы меня обидели или унизили. Все понимали, что со мной что-то не то, но в лицо никто ничего не говорил", - вспоминает она.

Однажды она увидела девушку-трансгендера, которая пришла к ним в магазин. И не смогла не заговорить с ней и не спросить, какие гормоны принимать.

"Та девушка привела меня в клуб и я увидела, как выступает травести-шоу. И один из участников уронил свой парик прямо возле моих ног. Я посчитала это судьбоносным знаком. Вернувшись в магазин, я увидела, директор начал злиться, что я приехала сонная после клуба, и не разрешил больше выезжать в клуб. После чего я решила сама без разрешения сбежать снова в клуб, и после этого меня выгнали из квартиры, которую мне снимали от работы. Обвинили в воровстве, избили и выгнали. Так я начала жить в метро и работать в клубе".

Жасмин рассказала, что в клубе к ней подошла женщина и пригласила к себе в гости, познакомить с такими же, как она, со своими земляками. "Так я узнала, что они работают массажистками, но они специально изменили себя, чтобы зарабатывать достаточно большие деньги, а не из-за того, что чувствуют себя не в своём теле", - говорит девушка.

Дальше была операция на грудь, и чтобы заработать на нее деньги, Жасмин заставили заниматься проституцией.

Женщину ту потом посадили, и Жасмин начала заново строить свою жизнь. Сейчас она занимается недвижимостью, сдает квартиры.

"У меня с детства была мечта. Пускай мне и пришлось пройти через оскорбления и унижения, но я не отказалась от мечты и добилась своего. Жизнь такая штука: или ты борешься за свою жизнь или просто умираешь. У меня выбора не было. Или жить, как я хочу, или умереть"

Сейчас Жасмин общается со своими родственниками, с сёстрами. Хочет приехать домой, но сёстры ей это запрещают – не хотят, чтобы она их позорила. Но Жасмин не обижается, продолжает держать связь с ними через интернет.