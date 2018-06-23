Рейтинг президента России Владимира Путина значительно снизился из-за роста цен на бензин и изменения пенсионного законодательства. Об этом свидетельствуют данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за прошлую неделю.

Вместе с тем, центр зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства России.

Рейтинг президента России Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%, сообщает Фонд «Общественное мнение» (ФОМ). Сейчас, по данным ФОМ, он находится на самом низком уровне с 2013 года, сообщает Медуза.

Приводятся также данные ВЦИОМ, согласно которым, уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня.

Также ВЦИОМ зафиксировал снижение уровня одобрения работы премьер-министра и правительства.

Работу премьер-министра положительно оценили 38,5% респондентов. Неделей ранее деятельность Дмитрия Медведева одобряли 41,7% респондентов, а месяцем ранее - 45,4%.

Деятельность правительства одобрили 44,7% опрошенных. Неделей ранее этот показатель составлял 47.1%, месяцем ранее - 52,3%.

В рейтинге доверия политикам за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составил 42,0%. Неделей ранее он был равен 45,4%, месяцем ранее - 47,4%.

По словам социологов, на снижение рейтинга властей России повлиял рост цен на бензин и объявление о пенсионной реформе.

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