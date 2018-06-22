Глава мотоклуба «Ирбис» Фарход Калонов отправился в новое путешествие. На этот раз он едет вокруг света на автомобиле в одиночку. Оставаться на связи с домом и вести онлайн-трансляции из любой страны мира путешественник может благодаря надежной связи, предоставленной партнером пробега «Мы таджики! Бесконечность не предел» – компанией «МегаФон Таджикистан».

Уже несколько лет клуб «Ирбис» организует пробеги по разным странам, повышая узнаваемость Республики Таджикистан. Но впервые маршрут будет таким длинным: Фарход Калонов планирует проехать 100 000 километров и посетить 50 государств. Это займет целый год. Уже сейчас Фарход оставил позади 5 500 километров и добрался до Турции.

Автомобиль таджикского путешественника оборудован всем необходимым для долгого пути, в том числе несколькими камерами, которые позволяют делать фото- и видеорепортажи. Благодаря связи компании «МегаФон Таджикистан» увидеть уникальные кадры и прямые эфиры из разных стран смогут все желающие – репортажи выкладываются в официальной группе оператора в социальной сети Facebook, а также на личной страничке Фархода Калонова.

«Кругосветное путешествие в этом году очень символично ведь в Таджикистане Год туризма и развитие народных ремесел. Пронести флаг Таджикистана вокруг света для меня очень большая честь и удача! Уже в нескольких путешествиях я убеждался, что связь от «МегаФон Таджикистан» никогда не подводит. Очень рад, что оператор поддержал и мой новый проект. Несколько раз в день я звоню домой, в самых интересных и красивых местах делаю фото и снимаю видео, сразу выкладывая их в интернет. И где бы я ни находился, связь – на высоте! Уверен, так будет во всем мире», – говорит Фарход КАЛОНОВ.

«Путешествие нашего давнего друга и партнера – не только новая проверка надежности услуг «МегаФон Таджикистан». Репортажи Фархода помогут лучше узнать, как живут люди в других странах, а им – узнать больше о Таджикистане. Поддерживая автопробег, мы хотим, чтобы мобильная связь и истинная дружба объединяла еще больше людей на нашей планете», – комментирует Джамшед БОБОАЛИЕВ, Коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан».