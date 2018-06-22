В Таджикистане в этом году отметили 140-ю годовщину со дня рождения основоположника таджикской литературы советского периода, одного из крупнейших мыслителей Центральной Азии ХХ века Садриддина Айни. Доктор исторических наук, профессор Ибрагим Усмонов рассказал Asia-Plus не только о роли и значении Садриддина Айни в таджикской науке и культуре, но и осветил неисследованные до сих пор грани творчества великого устода.

Основоположник таджиковедения

В 20-х годах ХХ века в научно-литературных кругах Средней Азии кроме Айни были такие личности, как Мунзим, Хамди, Абдукодир Мухиддинов, Ходжи Муин, Аббос Алиев, Санджар, Азизи и другие. Но только Айни смог написать такие произведения, как «Одина», «Намунаи адабиёти точик» («Образцы таджикской литературы»), которые стали первыми произведениями в области таджиковедения.

Необходимо отметить, что до Садриддина Айни среди таджикских ученых и литераторов не было ни одного мыслителя, написавшего особое произведение о таджиках. Хотя наши предки писали историю других народов Средней Азии, в частности киргизов и узбеков. Начиная с 1919 года в развитие науки о таджиках включились такие политические деятели, как Саидризо Ализаде и Абдулкодир Мухиддинов. Ализаде в своей газете «Шуълаи инкилоб», Мухиддинов в газете «Бухоро ахбори» напечатали много статей о необходимости создания школ с таджикским языком обучения.

Следует отметить, изучение европейцами истории и культуры таджиков в рамках исследования культуры восточных народов началось еще в ХVII веке. А с ХVIII века включились и русские ученые-востоковеды. Особая роль в мировом таджиковедении принадлежит русским ученым, таким как Хаников, Бартольд, Шишов и другие. Садриддин Айни - основоположник таджиковедения на таджикском языке.

«Все мои книги – о таджиках»

Садриддин Айни отличается от других исследователей-современников тем, что его идеи находили отражение не только в публицистических и научных статьях, но и в литературных произведениях – «Рабы», «Одина», «Бухара», «Сирота», - которые были посвящены истории, культуре и образу жизни таджиков. Сам Айни об этом писал в статье «Судьба одного народа»: «На протяжении своей жизни я написал много книг... Все они — о таджиках и Таджикистане, о моей горной стране, о священной земле, о детях этой страны, наречённых еще в седьмом веке именем “таджик”».

Уже с первых лет советской власти Айни становится самой значимой фигурой таджикского общества. Поэтому все, кто был против таджиков, против признания их государственности и культуры, первым делом избрали мишенью для критики и клеветы личность Садриддина Айни. Они прекрасно знали, что, подвергая критике деятельность Айни, смогут лишить таджиков опоры, дискредитировать того, кто мог бы защищать их честь в научно-культурном аспекте. Айни поддержал мнение европейских ученых о том, что коренным населением Средней Азии являются таджики.

Нападки на Айни

В течение 100 лет после Октябрьской революции было 5 периодов, когда противники Айни объединялись, определяли свой общий принцип борьбы и добивались кое-каких продвижений.

Первое противодействие Айни как защитнику таджикской культуры произошло еще до революции. За прогрессивные идеи его посадили в эмирскую тюрьму в Бухаре накануне Октябрьской революции.

Второй период нападок на Садриддина Айни приходится на 20-е годы ХХ века. После выхода в свет книги «Намунаи адабиёти точик» («Образцы таджикской литературы») противники Айни обвинили его в восхвалении периода правления эмира в Средней Азии и желании его восстановить. Основанием для такой клеветы было включение в книгу стихотворения Рудаки «Буи чуи Мулиён ояд хаме» («Ветер, вея от Мульяна, к нам доходит…»). Критики объявили, что книга написана не в марксистском духе и не отражает новый образ жизни. Впоследствии одним из руководителей Советского Союза Николаем Бухариным было принято решение об изъятии этой книги из продажи в начале 30-х годов.

Третий этап борьбы против Айни, как против буржуазного националиста, приходится на середину 30-х годов, в период жутких репрессий. Его могли посадить в тюрьму, но Абулкасим Лахути, находясь в Москве и используя свои личные связи с высшим руководством страны, практически спас Садриддина Айни от репрессии.

Спустя годы, в конце 80-х годов ХХ века, когда у нас началось так называемое «исламское пробуждение», часть представителей интеллигенции объявили Айни неверующим, то есть «кафиром». И начали выискивать в его творчестве атеистические взгляды, которых никогда не было.

Пятый этап борьбы против Айни пришелся на первое десятилетие ХХI века. Удивительно, те же лица начали обвинять крупнейшего таджикского советского мыслителя уже в обратном - в пропаганде исламистских идей. Конечно, Айни в начале ХХ века написал несколько учебников для медресе – религиозных школ. Но стремления Айни и его соратников заключались в том, чтобы в медресе преподавали наряду с религиозными дисциплинами и светские науки, такие как математика, география и другие.

На страже таджикского языка

Таджиковедческая деятельность Айни многогранна и разнообразна. Садриддин Айни старался сделать местный говор Средней Азии основой литературного языка. Тем, кто обвинял его в том, что он хочет местный диалект поставить выше общеперсидского языка, отвечал, что последний не является ни иранским, ни среднеазиатским, потому что в нем слишком много арабской лексики.

В 1928–29 годах прошлого века начались бурные дискуссии по поводу того, как называть персидский язык Средней Азии. Садриддин Айни был сторонником принятия названия «таджикский язык». Это он обосновал тем, что таджики теперь имеют свою государственность. «Раз существует Таджикская Республика, то язык, соответственно, должен быть таджикским», - убедил он своих оппонентов.

В 40-х годах устод Айни написал несколько статей об истории таджикского народа. Часть из них была посвящена отдельным лицам – Темур Малику, Муканне, Ибн Сине, Восифи, Бедилю, другим. Среди них была статья о таджиках. Она была опубликована в 1942 году в газете «Точикистони сурх». В ней автор доказывает, что таджикский народ образовался в результате развития и смешения согдийцев, бактрийцев и иных народов, которые населяли Среднюю Азию до арабского завоевания.

В этой статье он отвечает на высказывания некоторых средневековых ученых по поводу происхождения таджиков. Некоторые из этих ученых выдвигали тезис, что таджики – это арабы, которые потеряли свой язык. В частности, так говорят: сын араба, который родился в Средней Азии и относится к племени той. На что Айни с сарказмом отвечает: это что за араб, который в течение короткого времени успел забыть свой язык и традиции?

В этой статье Айни говорит, что таджикский язык сначала в течение более 300 лет существовал под названием согдийского, затем в течение более 200 лет назывался «дари», и лишь после этого в течение последних восьми веков известен под названием «фарси», хотя народ всегда называл свой язык таджикским.

Национальное достояние

Слово «таджик» и таджикский язык являются нашим национальным достоянием. Каждый человек, живущий не только в Таджикистане, но и вообще в Средней Азии и в Афганистане, который разговаривает на таджикском, с уважением относится к этому достоянию.

Чтобы развивать идеи Айни о сохранении родного языка, нам следует выполнить следующие задачи.

Первое, нужно перевести лучшие произведения устода Айни на все мировые языки.

Второе, необходимо создать центр по изучению литературно-научного наследия Садриддина Айни с привлечением зарубежных специалистов, что даст импульс началу нового направления науки - айниведения.

Третье, ввести предмет «айниведение» и изучать творчество Айни в таких профилях подготовки научно-педагогических кадров, как история, философия, языкознание, литературоведение, география, социология, религиоведения и другие.

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