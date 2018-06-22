С 18 июня введен запрет на наличный расчет для оплаты транспортных услуг на двух линиях общественного транспорта столицы – автобус «3А» и троллейбус №1. Это стало поводом для нас еще раз узнать в подробностях о том, как работает этот проект.

Для тех, кто еще не знает, в Душанбе на пассажирском автомобильном общественном транспорте поэтапно реализуется проект «Система электронной оплаты за проезд и его контроля на пассажирском автомобильном транспорте общего пользования города Душанбе».

Осуществляет его компания Avesto Group совместно со столичной мэрией.

Проект был запущен 1-го марта 2018 года. С 1-го же апреля жители и гости столицы могли уже приобретать и полноценно пользоваться транспортными картами Citycard для оплаты проезда.

С самого начала внедрения системы говорилось, что вскоре она заработает и на маршрутках, а затем в других населенных пунктах регионов Таджикистана.

- Говорить о внедрении данной системы в других видах пассажирского транспорта, в частности в микроавтобусах (маршрутках) можно будет только после успешного внедрения системы в автобусах и троллейбусах по городу Душанбе, - уверяют специалисты проекта.

Компания Avesto Group готова выслушать предложения граждан по улучшению работы системы и ее совершенствования. Граждане могут обращаться на почту citycarddushanbe@gmail.com или на страничках «Cityсard» в социальных сетях. А также по телефону +992 (44) 601 11 11.