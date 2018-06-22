Вот уже несколько дней у нас, в Душанбе, гостит известнейший писатель, ученый и исследователь из Узбекистана Хаёт Неъмат Самарканди. Приехал к нам он не просто так, а чтобы издать новую антологию таджикской литературы.

Интересно то, что книга «Тазкираи адибони Самарканд» рассказывает о 150 поэтах и писателях древнего города Самарканд, которые писали исключительно на таджикском языке. Среди них есть и те, что жили 200 лет назад, и о которых широкий круг читателей не знал вообще.

Хаёт Неъмату 75 лет и он считается одним из ярких личностей, который старается поддержать национальное самосознание таджиков в Узбекистане. К примеру, в 1990 году для защиты морально-нравственных интересов таджиков Узбекистана, в знак протеста против безнравственной национальной политики бывшего Союза он объявил голодовку перед зданием Самаркандского обкома Коммунистической партии Узбекистана.

По словам поэта, в результате этой акции власти вынуждены были пойти на некоторые уступки. Так, как утверждает сам Хаёт Неъмат, таджикам Самарканда было разрешено внести изменения в графе "национальность" паспорта: те, которые были записаны "узбеками" получили право записываться "таджиками". Стала издаваться газета "Овози Самарканд" на таджикском языке. В течение 1990-91 и 1991-1992 учебных годов были возобновлены более 400 классов с таджикским языком обучения в общеобразовательных школах. В июне 1990 года был зарегистрирован "Центр таджикской культуры" Самарканда. В октябре 2003 года, по предложению бывшего хокима Самаркандской области, ныне президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева "Центр таджикской культуры" был переименован в "Фонд таджикской культуры".

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