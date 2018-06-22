Ранним утром 22 июня 1941 года фашистская Германия и ее союзники напали на Советский Союз. Это стало началом нашей войны. Великой Отечественной. Но сегодня не о ней, а о том, как в Таджикистане хранят память о павших воинах, героях.

В послевоенные годы в Душанбе были установлены десятки обелисков и памятников с именами погибших горожан. Устанавливались они, как правило, на тех предприятиях и учреждениях, откуда на войну уходили работники.

Фото Гафура Шерматова Памятник работникам Душанбинского мясоконсервного комбината, погибшим в годы Великой Отечественной.

Сегодня ситуация с мемориалами и памятниками погибшим душанбинцам печальна. Многие из них в ходе приватизации предприятий были демонтированы и утеряны. И все же они еще остались. Благодаря неравнодушным к истории людям. Они настоящие хранители памяти…

Первая городская типография

Старейшее городское предприятие Душанбе, здесь в 1934 году был издан первый букварь на таджикском языке. В стенах Дома печати, расположенного на территории предприятия, работали прославленные классики таджикской литературы Айни, Лахути, Дехоти.

Фото Гафура Шерматова На снимке ветераны типографии №1 – художник И.Хасанов и воин-интернационалист, начальник цеха печатной продукции Х.Забиров – возле памятника погибшим в годы войны сотрудникам Дома печати.

Здесь же во внутреннем дворе установлен обелиск героям-душанбинцам – журналистам, фотокорреспондентам, художникам, полиграфистам, работникам Дома печати и первой городской типографии №1, - павшим в боях.

По словам старейшего работника типографии №1 заслуженного деятеля искусств Таджикистана Ибрагима Ганиева, памятник с именами погибших был установлен в 1959 году. С тех пор каждый год 9 мая и 22 июня здесь у обелиска собираются те, кому дорога память. «И этот скромный обелиск в своем тихом безмолвии звучит, словно набат и напоминание нам о тех, кому мы обязаны своей жизнью сегодня», - говорит Хасанов.

Парк Железнодорожников

Фото Гафура Шерматова На снимке директор парка Железнодорожников М.Холиков и работник Дома культуры парка С.Шамсиддинов у памятника с именами погибших на фронте железнодорожников.

Известный парк Душанбе. Это одно из самых приятных мест в нашем городе, где всегда очень уютно и комфортно. Здесь в глубине парка установлен памятник – обелиск погибшим воинам-железнодорожникам. «Без прошлого нет будущего. Для человека память – это опора, убрав которую он не сможет существовать. Память о наших погибших дедах и отцах должна сохраниться в веках», - говорит директор парка Мунаваршо Холиков.

Таджикский аграрный университет имени Шотемура

Обелиск «Вечная слава студентам, преподавателям и сотрудникам Таджикского сельскохозяйственного института, павшим на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» расположен во дворе Таджикского аграрного университета, возле здания факультета механизации сельского хозяйства.

Фото Гафура Шерматова На снимке проректор Таджикского аграрного университета имени Ш.Шотемура Искандар Самандаров у мемориального памятника с именами преподавателей и студентов, погибших в 1941–1945 гг.

По словам проректора вуза по воспитательной работе Искандара Самандарова, подвиг старшего поколения в годы войны всегда остается предметом особого уважения со стороны студентов, сотрудников, преподавателей вуза и является основой патриотического воспитания в университете.

Шелкокомбинат

Еще в середине 50-х годов прошлого века на территории знаменитого на весь Союз шелкокомбината был создан небольшой мемориал рабочим и служащим, работавшим до войны на комбинате, ушедшим в годы ВОВ на фронт и погибшим на полях сражений.

«Каждый год с ветеранами завода мы приводим мемориал в порядок и будем делать это всегда, пока будем живы», - утверждает заслуженный ветеран предприятия Джаббор Сафаралиев.

…Как историк, придерживаюсь мнения о том, что все еще оставшиеся обелиски пора ставить на государственную охрану, как памятники истории и культуры, независимо от качества архитектурно-художественного исполнения. Хоть и этот статус в нынешние времена не гарантирует их сохранности.

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