Видеосервис Youtube вводит функцию платной подписки на каналы, аудитория которых составляет 100 тысяч человек и более, сообщает The Bell.

По имеющимся данным, с такой инициативой выступили топовые блогеры, так как для них фактически единственным источником заработка оставалась реклама.

Платные подписчики получат значки спонсора, смогут пользоваться авторскими эмодзи и другими бонусами. Кроме того, автор канала сможет предоставить им доступ к дополнительным видео.

Сообщается, что подписка будет стоить пользователям $4,99 в месяц. Авторы будут получать 70% от стоимости подписки за вычетом налогов, остальное заберет YouTube.

Как пишет Медуза, в данный момент функция находится на стадии тестирования и доступна не всем каналам. Когда планируется ее полноценный запуск, YouTube не сообщает.

Блогеры на YouTube получают доход только от рекламы. Ранее спонсорские подписки были доступны только на сервисе YouTube Gaming. Аналогичную функцию используют стриминговый сервис для компьютерных игр Twitch и краудфандинговая платформа Patreon, отмечает The Verge.

В марте о скором запуске платных подписок для видеоблогеров заявили в Facebook. Сообщалось, что за 4,99 доллара в месяц можно будет получить доступ к эксклюзивному контенту автора видео и значок его подписчика.

20 июня Facebook анонсировал запуск платной подписки на группы. По данным издания CNet, подписка, стоимость которой будет варьироваться от 4,99 до 29,99 долларов, позволит получить доступ к дополнительному контенту группы.